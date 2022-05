Anche con la stagione calda che si avvicina, la moda non si ferma e avanza inesorabile. Le temperature in costante aumento richiedono dei capi non solo trendy, ma anche leggeri e che non stringano. Sapere come vestirsi per valorizzare la figura è importante, ma bisogna farlo con gli abiti giusti.

Una bella gonna è il capo che molte di noi ricercano. Purtroppo, spesso non possiamo indossare il nostro modello preferito per via del fisico. Per fortuna non tutti i pezzi d’abbigliamento sono uguali; alcuni sono perfetti anche per chi volesse nascondere la parte inferiore del corpo.

Una gonna in particolare non potrà mancare nel guardaroba dell’estate 2022. Si adegua a molti fisici e rende in un baleno più attraenti e sicure di sé.

Il fascino bohémien torna alla ribalta

A discapito degli anni che si porta dietro, la gonna bohémien resta un capo intramontabile. Ancora oggi fa faville per strada e regala un look d’effetto. Questo pezzo di vestiario irruppe sulla scena attorno agli anni ’60 e divenne gradualmente celebre nella moda hippie.

La gonna boho si distingue per la fluidità e la varietà di tessuti coi quali si potrebbe realizzare, tra cui cotone, seta e velluto. Generalmente si porta molto lunga, sotto le ginocchia e fin quasi ai talloni. In ogni caso, la moda odierna la ripropone in diverse varianti, comprese la midi e l’estrosissima mini.

Ecco la gonna dell’estate che sfina i fianchi e nasconde i polpacci, da indossare con top, bluse e camicie

La gonna lunga bohémien è perfetta per nascondere le imperfezioni dalla vita in giù. Indossandola, potremmo dare vita a un look tanto casual quanto naturale che apprezzeremo fino in fondo. I modelli che arrivano fino alle caviglie stanno particolarmente bene alle donne più alte. Se abbiamo qualche centimetro in meno, sarebbe meglio accompagnarvi un comodo paio di tacchi platform.

Se intendiamo mascherare cosce e ginocchia grosse dovremmo puntare sui tagli dritti, svasati o a trapezio. Scegliamo un modello fluido di un colore scuro o con stampe verticali, che allunga la figura. In generale, evitiamo di puntare sui colori appariscenti per non attirare l’attenzione verso il basso. Piuttosto, potremmo risaltare un nostro punto di forza. Indossare una maglia scollata, per esempio, metterà in evidenza un petto prominente.

In generale, con la gonna lunga boho potremmo indossare un bel top a spalle scoperte o un crop top. Ma anche una maglietta a maniche corte e una semplice canottiera possono dire la loro. E non scordiamoci di una pratica camicetta o una blusa con maniche a sbuffo. Finalmente ecco la gonna dell’estate che stavamo aspettando, comoda e originale per un outfit sempre al top.

