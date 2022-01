Come ogni sera, davanti al televisore la scelta del film può durare anche ore. Un po’ perché molti film li abbiamo già visti e Netflix sicuramente non riesce a starci dietro. Un po’ perché i film sulla piattaforma sono veramente tanti. E anche perché spesso ci vengono proposti film che potrebbero piacerci, in base a quello che solitamente guardiamo, ma sulla piattaforma ce ne sono anche moltissimi altri che potrebbero effettivamente essere di nostro gradimento. E allora tra film comici, romantici e nuovi, ecco tutto quello che c’è da guardare su Netflix.

I nuovi ma non tanto nuovi

Una vera commedia di successo e anche romantica è 4 metà. Un film tutto italiano che molti hanno amato. È arrivata anche Manifest, la mega serie TV americana acquistata recentemente da Netflix. Sulla piattaforma si trovano le prime 3 stagioni, e Netflix si occuperà di girare la quarta.

Ci sono poi i big del cinema come È stata la mano di Dio oppure Don’t look up. Ma vediamo qualche film comico e romantico presente su Netflix.

Tra film comici, romantici e nuovi, ecco tutto quello che c’è da guardare su Netflix

Su Netlflix c’è Come un gatto in tangenziale, film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un film che è un incontro di culture. Un uomo ricco avrà a che fare con una donna povera, quando i loro figli inizieranno ad uscire insieme. Una commedia leggera e romantica. Una commedia che tramite la sua leggerezza racconta una complicata realtà. È uscito anche il seguito di questo film che però non si trova su Netflix, ma su Amazon Prime Video.

Divertente e romantico è anche Il trattamento reale, pellicola con Laura Marano e Mena Massoud. Il film racconta di una parrucchiera di New York che conquista un principe però promesso sposo ad una giovane donna del Texas.

In arrivo il 4 febbraio su Netflix è invece Através de mi ventana, in italiano Dalla mia finestra. Un film spagnolo che racconta la storia di Raquel che si prende una cotta per il suo vicino, cotta però non ricambiata fino a quando anche lui non inizia ad avere dei sentimenti per lei. Con un solo ostacolo: la famiglia.

Se quindi la sera diventa complicato scegliere il film perché non sappiamo proprio cosa guardare, ecco alcuni film che possiamo vedere su Netflix. Pellicole leggere, romantiche e divertenti. Perfette per la sera prima di andare a dormire.

Approfondimento

La nuova serie TV Netflix che ci lascerà senza parole e incollati allo schermo del televisore