Su Netflix arriva una nuova commedia romantica italiana che ci farà riscoprire l’amore

In cerca dell’amore

Quello su Netflix è un film che va alla scoperta dell’amore e si chiede se esiste veramente l’anima gemella. E se esiste, come deve essere? Com’è? Gli opposti si attraggono, oppure “chi si somiglia si piglia”? Ecco una commedia romantica che indaga proprio questa ricerca frenetica dell’amore, che forse alla fine arriva nel modo più inaspettato. Perché l’amore è così: lo attendiamo tanto e poi arriva sempre nei modi più strani.

Il film si chiama 4 metà ed è disponibile dal 5 gennaio su Netflix. Racconta la storia di Chiara, Giulia, Matteo e Dario. Quattro amici single che Luca e Sara invitano per una cena sul loro terrazzo di casa. La cena però ha uno scopo: ovvero capire se la loro teoria, per cui per ogni persona esiste un’anima gemella, è vera. Da qui, quindi, parte la storia. Quattro metà che si incrociano e che nel film si accoppiano in modi diversi. Un film che racconta delle possibilità, che dà spazio alla fantasia e che si chiede quale coppia sia la migliore per stare insieme.

Il cast di 4 metà

Il film vanta un cast interessante. Infatti gli attori protagonisti sono Ilenia Pastorelli, Matilde Gioli, Giuseppe Maggio e Matteo Martari. La prima interpreta Chiara, una giovane donna che lavora come anestesista. Una donna che è alla ricerca di un rapporto lungo e duraturo. Invece, Matilde Gioli interpreta Giulia. Una ricercatrice in statistica e matematica, sicura di sé, di quello che sa fare, e che va dritta al punto, ma che non ha molta fiducia negli altri.

Sul fronte maschile invece Giuseppe Maggio interpreta Dario, un avvocato che è consapevole della sua bellezza e che sa di piacere alle donne. Mentre Matteo Martari, reduce dalla serie TV “Cuori”, interpreta Matteo. Un ragazzo che collabora con una casa editrice. Un ragazzo divertente, intelligente, vero, affettuoso e che farebbe “all in” per amore.

