Quando ci si mette ai fornelli, a volte capita di non saper proprio cosa cucinare. Spesso è anche la stanchezza a renderci poco fantasiosi.

Il pollo è un tipo di carne bianca che piace quasi a tutti. Magro, leggero e facile da digerire, costa anche poco. Avere una confezione di petto di pollo in freezer fa sempre comodo. Lo possiamo cucinare in svariati modi. Molto semplice, alla piastra o sulla griglia, è ideale per chi ha davvero poco tempo oppure deve stare attento alla linea. Chi ha bambini, almeno una volta la settimana, proporrà le classiche fettine panate perché i più piccoli ne vanno pazzi. Senza dimenticare le polpette, come quelle con le zucchine, che sono davvero deliziose.

In genere, la carne di pollo è piuttosto asciutta. Ecco perché ci sono tantissime ricette che prevedono un sughetto o una salsina. Pensiamo ad esempio al pollo con i peperoni. Quest’oggi andremo a vedere un’altra ricetta semplice e sfiziosa. Abbineremo il pollo ai carciofi, un prodotto di stagione e quindi facile da trovare.

Questi bocconcini di pollo con carciofi e limone in padella sono ideali per una cena economica pronta in 20 minuti

Di seguito tutto l’occorrente per questa ricetta prelibata.

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di petto di pollo;

4 carciofi di media grandezza;

1 limone non trattato (succo e scorza grattugiata);

olio evo q.b.;

1 bicchiere di vino bianco secco;

1 dado vegetale;

farina q.b.;

sale q.b.;

prezzemolo q.b.

Procedimento

Utilizzando un tagliere e un coltello dalla lama liscia e ben affilata, ridurre il petto di pollo in tocchetti da 2,5 cm circa. Poi:

passarli rapidamente nella farina bianca;

nel frattempo, pulire i carciofi eliminando le foglie più esterne e la barba interna. Tagliarli quindi a fette abbastanza sottili, ma non troppo;

ungere una padella antiaderente con un giro d’olio e far scaldare;

stufare i carciofi a fiamma media con ½ dado;

trascorsi 10 minuti, levare i carciofi e, sempre nella stessa padella, aggiungere i pezzi di pollo infarinati e il succo di limone. Far cuocere a fiamma viva per 5 minuti;

smuovere la pentola di continuo in modo che la carne si rosoli in maniera uniforme;

a questo punto, sfumare quindi con il vino bianco;

e poi aggiungere di nuovo i carciofi e l’altro ½ dado;

far cuocere altri 5 minuti e, se necessario, aggiustare di sale;

servire nei singoli piatti e, in ultimo, finire con una spolverata di scorza di limone e prezzemolo fresco tritato.

Tutto qui: questi bocconcini di pollo con carciofi e limone in padella sono ideali per una cena economica pronta in 20 minuti.

Come si può notare, si tratta di una ricetta semplicissima e davvero molto veloce da realizzare. Inoltre, considerando la presenza dei carciofi, non è solo un semplice secondo. Si tratta infatti di un perfetto piatto unico che non necessita di altro contorno. Per un piatto ancor più completo, abbinare anche qualche cubetto di patata.

