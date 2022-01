Lo scorso anno Netflix ci ha regalato tantissime serie TV veramente mozzafiato. Ma non solo grandi serie, ma anche grandissimi film. Tra questi possiamo citare gli ultimi due: È stata la mano di Dio e Don’t look up. Il primo film è diretto da Paolo Sorrentino, il secondo invece ha un cast veramente stellare. Infatti tra gli attori c’è Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Ma proprio alla fine del 2021 è arrivata la nuova serie TV Netflix che ci lascerà senza parole e incollati allo schermo del televisore. Prima stagione, 6 episodi da 40 minuti circa l’uno e una trama intrigatissima.

I vari cambiamenti di Netflix

Quest’anno Netflix ha messo in atto molti cambiamenti. Il più recente è stato l’aumento delle quote degli abbonamenti. Netflix ha dichiarato che il motivo è legato all’alta qualità dei prodotti forniti e di quelli che verranno. E possiamo certo dire che sta mantenendo la parola dopo aver visto i due film sopracitati, anche a livello di cast. Dato che il cachet degli attori famosi si aggira a cifre molto alte.

Un’altra notizia che gira online, ma in realtà non vera, è questa maxi multa che Netflix farebbe a chi condivide il proprio account. Certo questa cosa non va a genio alla piattaforma da svariato tempo, ma tra il non essere d’accordo e la maxi multa o lo shadowban c’è una differenza sostanziale. Sicuramente Netflix nel corso del prossimo anno potrebbe mettere in atto una politica più stringente.

La nuova serie TV Netflix che ci lascerà senza parole e incollati allo schermo del televisore

Parliamo ora della nuova serie TV uscita il 30 dicembre 2021. Questa si chiama Kitz ed è una serie tedesca teen-drama a sfondo sociale. La serie racconta la storia di una cameriera di Kitzbühel, che entra nel mondo lussuoso di un gruppo di ricchi adolescenti a Monaco per vendicarsi della ragazza che lei ritiene abbia ucciso il fratello. Al momento su Netflix è presente solo la prima stagione, ma come ben sappiamo, se è un prodotto che funziona, non tarderà ad arrivare una seconda e chissà anche una terza stagione. Sei puntate da 40 minuti tutte da gustare. Non ci resta, quindi, che preparare una tisana calda oppure una cioccolata e gustarci la nuova serie TV di Netflix. Cerchiamo di guardare una puntata a sera, altrimenti in pochissimi giorni l’avremo già finita.

Approfondimento

Macchie gialle su lenzuola e vestiti, ecco come toglierle usando un’alternativa al bicarbonato