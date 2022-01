Si torna a parlare di Netflix e delle sue grandi produzioni. Siamo da 10 giorni nel 2022 e la casa di streaming americana ha già fatto uscire moltissimi film e serie TV davvero interessanti. E arrivano su Netflix le prime 3 stagioni di questa serie TV americana piena di mistero.

In questo primo periodo dell’anno, Netflix ha fatto uscire una bellissima commedia romantica italiana che ci farà riscoprire l’amore. Se siamo amanti dello scii e della montagna, non possiamo perderci questa serie TV piena di suspance. Per non parlare poi della serie TV Rebelde, molto simile a Elite. Quindi se abbiamo amato quella serie, non possiamo non amare anche questa. Ma su Netflix arriva un’altra serie, diversa dalle altre e con un passato diverso.

Arrivano su Netflix le prime 3 stagioni di questa serie TV americana piena di mistero

È arrivata su Netflix la serie TV Manifest. Sono presenti le prime 3 stagioni, che non sono produzione Netflix. Infatti l’azienda l’ha acquistata dal network NBC, che possedeva le prime tre stagioni. E dalla quarta stagione la produzione sarà invece Netflix. Possiamo quindi definirlo un salvataggio.

La casa di produzione americana in realtà non è la prima volta che salva serie TV troncate e non più prodotte. Pensiamo ad esempio ad Arrested Development. Oppure al mega successo di Lucifer. E in realtà, molti ne saranno sorpresi, ma anche La Casa di Carta è stato un salvataggio Netflix. Infatti la prima stagione della serie è stata prodotta da Antenna 3, le altre poi da Netflix. Insomma possiamo dire che tutto ciò che Netflix tocca diventa oro. E sarà così anche per questa “nuova” serie?

Manifest: la trama

La serie su Netflix si compone di 3 stagione ed è un mistery-drama. Racconta la storia dell’equipaggio del volo Montego Air Flight 828 che, atterrato dopo un volo burrascoso di poche ore, viene a sapere che sono passati cinque anni dalla partenza e che nel frattempo sono tutti stati considerati morti. Un aereo sparito nel nulla. Una volta tornati nelle loro case, qualcosa di strano accadrà. Infatti sembra esserci un collegamento mentale tra tutti coloro che erano su quel volo. Dei poteri che nessuno si sa spiegare. Perché queste persone hanno dei poteri? Cosa è successo su quell’aereo? Come fanno a passare 5 anni senza che nessuno si accorge di nulla? E perché loro non sembrano essere invecchiati?

