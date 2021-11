È difficile trovare del tempo da dedicare alla cucina. Ancor di più, quando si tratta di preparare dei dolci. Proprio per questo sono sempre più diffuse le cosiddette ricette lampo, che permettono di farlo nel minor lasso di tempo possibile e con soli pochi ingredienti. Così, quando si avrà voglia di mangiare un dolce preparato in casa, non si dovrà attendere di avere molto tempo.

Ecco perché vedremo la ricetta di una torta senza uova e senza burro pronta in appena 10 minuti cottura esclusa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

È una variante ancora più leggera della famosissima torta margherita, adatta a colazione, merenda o ad essere mangiata al termine del pasto.

Ingredienti per 6 persone

300 g di farina 00;

200 g di zucchero;

90 g di olio di semi (ad esempio, olio di semi di arachide);

1 bustina di lievito;

1 bacca di vaniglia;

1 cucchiaino di curcuma;

q.b. scorza di 1 limone grattugiata;

300 ml di acqua a temperatura ambiente.

Torta senza uova e senza burro pronta in appena 10 minuti cottura esclusa

Preriscaldare il forno a 180°. Fatto questo, il primo passo sarà far sciogliere completamente lo zucchero nell’acqua. Aggiungere quindi l’olio di semi ed emulsionare grazie ad un frullatore. Versare al loro interno anche la scorza di limone e i semi della bacca di vaniglia. Setacciare lievito e farina e incorporarli al resto degli ingredienti. Aggiungere un cucchiaino di curcuma e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Rivestire una tortiera con carta da forno, quindi versare il composto al suo interno e infornare la torta per circa 30-40 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, sarà finalmente pronta. Sfornarla, farla raffreddare e servirla è tutto ciò che resta da fare.

Altre ricette lampo per dolci da provare

Come accennato in precedenza, la scelta per chi non vuole perdere troppo tempo in cucina è veramente vasta. In alternativa alla ricetta ora presentata, c’è anche quella di una torta al cacao da preparare in appena cinque minuti o quest’altra al limone.