Le torte facili e veloci sono sempre le migliori per “toglierci dagli impicci” nel momento del bisogno.

Quante volte capita di ricevere ospiti a cena e di non avere nessuna idea per il dessert? Molto spesso non si fa neanche in tempo a fare la spesa e dunque cosa preparare per non lasciare a bocca asciutta amici e parenti?

Numerose sono le possibili alternative super veloci che non deluderanno le aspettative. Per il periodo autunnale, far felici grandi e piccini sarà un gioco da ragazzi. Basti pensare alla bontà della classica torta alle mele della nonna. Buona e profumata, la torta alle mele è sempre una garanzia, in particolare questa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per un dolce senza burro, ecco l’incredibile crostata allo yogurt che nessuno vuole perdere perché è facilissima, morbida e cremosa.

Segnaliamo anche questa torta facilissima senza uova e senza burro che farà deliziare tutti gli ospiti in poche mosse.

É la torta di chi non ha mai tempo ma vuole preparare un dolce semplicemente godurioso in 5 minuti

Mai sentito parlare della torta della suocera? Tante sono le leggende che aleggiano intorno al nome di questo dolce. Tra le versioni più famose spicca la storia di una torta velocissima, nata per soddisfare il palato di una suocera abituata a fiondarsi all’improvviso a casa della figlio e della sua consorte.

Tralasciando la ragione che si nasconde dietro al suo nome, la torta della suocera è realmente facilissima. É la torta di chi non ha mai tempo ma vuole preparare un dolce semplicemente godurioso in 5 minuti.

Di seguito, vediamo tutti gli ingredienti per una fantastica torta della suocera al cacao.

Ingredienti

4 uova medie;

1 bicchiere di zucchero (200 grammi);

1 bicchiere di panna fresca (220 millilitri);

e 1 bicchiere di farina tipo 00 (150 grammi);

mezzo bicchiere di cacao amaro (50 grammi);

1 bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo.

Procedimento

Innanzitutto, lavorare le uova con lo zucchero fino a raggiungere un composto spumoso. Poi, versare la panna fresca e la farina setacciata.

Successivamente, unire anche il cacao amaro ed infine il lievito per dolci. Mescolare con cura e in 5 minuti la torta è pronta. Basterà solo farla cuocere.

Versare il composto in una tortiera ricoperta da carta da forno e infornare. Far cuocere per 40 minuti alla temperatura di 180°C. Prima di servire, si consiglia di spolverare con lo po’ di zucchero a velo per rendere ancora più goloso un dolce già buonissimo.