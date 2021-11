Nelle fredde serata di metà novembre questo piatto è l’ideale per accontentare amici e parenti. Una preparazione facile ma completa che accompagnata da un buon bicchiere di vino rallegrerà qualsiasi cena o pranzo. Insomma, un vero asso nella manica per soddisfare anche i palati più difficili in poche mosse.

Nessuno vuole perdersi questo primo piatto facilissimo e sostanzioso perché è l’ideale per pranzi e cene d’autunno

Con l’arrivo dei primi freddi, poi, torna anche il desiderio di sperimentare tra i fornelli e di portare in tavola piatti formidabili dal successo assicurato.

É il caso della prelibatezza che stiamo per preparare insieme. Infatti, nessuno vuole perdersi questo primo piatto facilissimo e sostanzioso perché è l’ideale per pranzi e cene d’autunno.

Mai provata la polenta pasticciata? Un’idea divina e furba che è da inserire tra le ricette da ricordare e riproporre più volte nel corso di quest’autunno-inverno 2021 e 2022.

Un piatto che farà impazzire anche chi non ama particolarmente la polenta, poiché si avvale del sapore succulento di altri ingredienti eccezionali. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti per 6 persone

1 cipolla bionda

500 grammi farina bramata per polenta;

500 grammi carne macinata di maiale;

200 grammi salsiccia di maiale;

3 cucchiai pomodoro concentrato;

20 grammi funghi porcini secchi;

50 grammi grana;

1 foglia alloro;

20 grammi burro;

olio, noce moscata, pepe e sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto, ammorbidire i funghi in acqua tiepida. Poi, in una pentola far rosolare con un filo d’olio la cipolla tritata e inserire la carne e la salsiccia. Poi, aggiungere il burro e la foglia di alloro.

Dopo 10 minuti aggiungere anche il concentrato di pomodoro, un pizzico di sale e un po’ d’acqua. Mescolare e unire anche i funghi. Far cuocere per una quarantina di minuti.

Poi, aggiungere anche il pepe e la noce moscata, spegnere e lasciare da parte.

A questo punto, in una pentola versare circa 2 litri e mezzo di acqua e portare ad ebollizione. Aggiungere, poi, un cucchiaio di sale grosso e uno d’olio d’oliva. Mescolare e versare la farina. Far cuocere, sempre mescolando per circa 40 minuti.

A questo punto, prendere una pirofila e disporre uno strato di polenta. Poi, versare il sugo e spolverare con la grana. Ripetere lo stesso procedimento fino al termine degli ingredienti.

Dopo 5 minuti di riposo, servire caldo ed il successo è assicurato!