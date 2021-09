Perché non farsi conquistare dal profumo inebriante e dalla preparazione semplicissima di una torta che farà impazzire tutti in un solo istante?

Soffice e gustoso è questo il dolce che non può mancare quando si ha poco tempo a disposizione ma è forte il desiderio di stupire tutti con una squisita bontà.

Basteranno 15 minuti per realizzare un impasto buono, morbido e profumato. La torta è adatta per la colazione ma anche per terminare un pranzo o una cena con allegria e leggerezza.

A pochi giorni dall’inizio dell’autunno, sono diverse le ricette che ci stanno accompagnando in questo cambio di stagione.

Protagonista indiscussa del periodo, ad esempio, è la mela e tutte le sue “trasformazioni in cucina”. Imperdibile la ricetta della strepitosa torta alle mele che sta spopolando in questi giorni.

Attenzione, poi, anche alla torta allo yogurt, facile e golosa che sarà pronta in un batter d’occhio.

Scegliere ricette golose ma dal procedimento semplice e veloce è sicuramente l’idea vincente per chi vuole accontentare tutti ma senza perdere tempo prezioso.

A tal fine, infatti, è proprio da provare subito questa torta semplice e sofficissima con pochi ingredienti e pronta in 15 minuti, una vera favola!

Ingredienti per un pan di limone delizioso

3 uova;

450 g di limoni;

300 g di farina tipo 00;

300 g di zucchero semolato;

100 g di latte intero;

100 g di olio di semi di girasole;

16 g di lievito per dolci.

Torta semplice e sofficissima con pochi ingredienti e pronta in 15 minuti, una vera favola!

Preparare la torta sarà un gioco da ragazzi. Come si può notare dalla lista degli ingredienti molto ridotta, il procedimento non richiede particolare impegno.

Per realizzare il pan di limone bisognerà, innanzitutto, lavare e sbucciare i limoni, eliminando anche la parta bianca che risulta più amara.

Poi, tagliare i limoni a spicchi e ricavare circa 170 g di sola polpa (senza pellicina bianca).

Successivamente, con l’aiuto di un mixer lavorare insieme la farina, lo zucchero, il lievito e la polpa dei limoni. Poi, aggiungere le uova intere, il latte a filo e l’olio di semi. Mescolare con cura per far amalgamare tutti gli ingredienti alla perfezione. In meno di 15 minuti si avrà l’impasto. Il resto del lavoro lo farà il forno.

In una tortiera, si consiglia uno stampo con chiusura a cerniera e diametro di 20 cm, inserire un foglio di carta da forno e poi versare l’impasto.

Infine, far cuocere in forno, già precedentemente riscaldato, alla temperatura di 180° per 60 minuti, circa.

Prima di servire si consiglia una spolverata di zucchero a velo per rendere la torta ancora più golosa.

