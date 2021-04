Per chi ama i dolci fatti in casa e le preparazioni semplici, veloci e profumatissime ecco la ricetta da tirar fuori in tutte le occasioni. Adatta, soprattutto, quando il tempo scarseggia ma un certo languorino comincia a farsi sentire.

La torta di questa sera è davvero un asso nella manica che piacerà proprio a tutti, magari farcita con una crema spalmabile alle nocciole o una crema al limone. Ottimo anche da assaporare a colazione o per merenda.

Ecco gli ingredienti per 6 persone del dolce “presto fatto”.

Ingredienti

a) 4 uova;

b) 150 g di burro (oppure in sostituzione 100 ml di olio di semi);

c) 250 g di farina tipo 00;

d) 200 g di zucchero semolato;

e) una buccia di limone da grattugiare (oppure in sostituzione una manciata di cannella in polvere);

f) una bustina di lievito per dolci;

g) zucchero a velo q.b.

Tutti pazzi per il dolce “presto fatto”, soffice e facilissimo conquista tutti in soli 5 minuti, da non perdere! Procedimento

In una ciotola, inserire lo zucchero e il burro tagliato a pezzetti, mescolare e amalgamare con cura i due ingredienti. Primo consiglio da ricordare: il burro deve essere necessariamente a temperatura ambiente.

Aggiungete poi le uova, sempre a temperatura ambiente, insieme alla scorza di limone grattugiata. Mescolare e poi setacciare la farina e unirla al composto. Stesso procedimento con il lievito. Infine, mescolare per qualche minuto per amalgamare il composto.

A questo punto, si potrebbe rendere l’impasto ancora più gustoso aggiungendo pezzetti di cioccolato fondente passati prima nella farina. Questo passaggio eviterà che il cioccolato si depositi sul fondo della torta durante la cottura.

Versare l’impasto in una tortiera, precedentemente imburrata o rivestita da carta da forno e infornare. far cuocere, in forno già caldo a 170° C per circa 40 minuti.

Una volta cotta, far intiepidire la torta, spolverarla con uno strato di zucchero a velo ed il gioco è fatto. Dunque, ecco perché sono tutti pazzi per il dolce “presto fatto”, soffice e facilissimo conquista tutti in soli 5 minuti, da non perdere!