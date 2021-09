Settembre avanza all’insegna della genuinità. Con la stagione autunnale le porte della cucina si aprono alle profumatissime torte fatte in casa. Prelibatezze da poter mangiare tutto l’anno, è vero, ma che in questo periodo sembrano intensificare il sapore e la bontà. Sarà perché in estate si preferiscono cibi freschi e che, quindi, non ne abbiamo mangiate tante di torte fatte in casa, ma adesso il desiderio comincia a farsi sentire.

Inoltre, settembre è anche il mese in cui moltissimi studenti tornano nuovamente tra i banchi di scuola. Dunque, una colazione sfiziosa e ricca di gusto ma non troppo pensante è l’ideale per cominciare la giornata al meglio.

Tra gli ingredienti più gettonati, soprattutto per le torte, tornano le mele. Dunque, possiamo prepararci ad accogliere l’autunno con questa torta alle mele strepitosa, la più buona del momento!

Un’altra ricetta molto amata e perfetta in questo periodo è questa profumatissima ricetta al limone che si prepara in pochissimi minuti.

Oggi, invece, l’autunno diventa sofficissimo con questa torta facile e golosa, pronta in un batter d’occhio!

La torta che stiamo per preparare farà impazzire tutti ed è un giusto compromesso tra bontà e semplicità. Si prepara in meno di 30 minuti e gli ingredienti principali sono lo yogurt e la marmellata. Due alimenti molto amati da grandi e piccini.

L’autunno diventa sofficissimo con questa torta facile e golosa, pronta in un batter d’occhio!

Non avremo bisogno della bilancia. Difatti, per questa ricetta possiamo utilizzare il vasetto dello yogurt come unità di misura. Ecco tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

3 uova;

1 vasetto di yogurt;

2 vasetti di zucchero;

3 vasetti di farina 00;

1 vasetto di olio di semi;

1 bustina di lievito vanigliato;

5 cucchiai di marmellata a scelta.

Procedimento

Innanzitutto, in una ciotola versare le uova e lavorarle con lo zucchero. Mescolare energicamente e poi aggiungere lo yogurt e l’olio a filo.

Dopo aver amalgamato gli ingredienti, setacciare la farina e aggiungerla al composto. Infine, unire anche il lievito e amalgamare ancora un po’ gli ingredienti.

Successivamente, prendere una tortiera e foderarla con un foglio di carta da forno. Versare al suo interno il composto e livellarlo con un cucchiaio. A questo punto, versare anche la marmellata su tutta la superficie. Poi, non resta che far cuocere la nostra morbida torta. Preriscaldare il forno e poi procedere con una cottura di 25 minuti, impostando la temperatura a 180°C. Una volta cotta, possiamo degustare la torta da sola, oppure con una farcitura ulteriore per renderla più golosa.