Stangata in arrivo per gli automobilisti con le multe del Nuovo Codice stradale

Dovunque ci si gira, c’è qualcosa che rincara e da pagare. Quando apriamo la cassetta delle lettere e troviamo la bolletta di una utenza domestica, ci viene male. Con la bolletta del gas triplicata e la bolletta della luce aumentata, la sorpresa è sempre sgradevole.

Quando andiamo a fare la spesa, poi, c’è da mettersi le mani nei capelli. Il nostro budget economico settimanale di 50 euro è già esaurito al terzo scaffale, se ci va bene. Ovunque andiamo, insomma, è aumentato qualcosa.

Sono tanti i modi per risparmiare sulla spesa, sulla energia elettrica, sulle bollette

C’è stato anche un momento nel quale il prezzo della benzina aveva superato i 2 euro al litro. Costringendo molte famiglie a rinunciare alla classica gita domenicale. Per fortuna, ci si può spostare, per l’Italia, e non solo, a prezzi stracciati. Per dire, potremmo andare da Milano a Roma spendendo solo 10 euro magari utilizzando dei trucchi.

Insomma, gli italiani provano a difendersi, in qualche modo. Ci sono dei modi per risparmiare sulla energia elettrica. Ed è normale che si cerchino i modi per risparmiare gas in inverno, ora che le giornate si faranno più fredde. Qualcuno ha trovato come risparmiare sulla spesa con i coupon. Ed è altrettanto importante sapere come risparmiare acqua in casa per non trovare poi brutte sorprese nella bolletta.

La tabella delle sanzioni del Codice della Strada per il 2023 non porta buone notizie

Eppure, il rincaro è sempre dietro l’angolo. Infatti, stangata in arrivo per gli automobilisti per via delle multe del Nuovo Codice della Strada. Certo, un modo per evitare tutto questo esiste. Rispettare le regole ed evitare di violare le leggi. Semplice, anche se, a volte, si infrangono delle leggi del Codice senza saperlo.

Anche se vale sempre il presupposto che la legge non ammette ignoranza. In pratica, cosa succederà dal 2023? Che dal prossimo 1° gennaio dovrebbe scattare l’aumento delle multe previsto dalla legge. E che dovrebbe essere addirittura del 10% in più.

Stangata in arrivo per gli automobilisti per l’aumento delle sanzioni

È un aumento biennale legato all’inflazione. Niente sarà dimenticato. Dai divieti di sosta agli eccessi di velocità, dal transitare sulle corsie riservate al passaggio con il rosso, tutto costerà di più. Con un rincaro del 10%. Se il divieto di sosta potrebbe costarci 46 euro, superare la velocità tra i 40 e i 60 km/h costerà da 543 a 597 euro. Cellulare alla guida? La sanzione cambierà da 165 a 181 euro.

Per ora, usiamo il condizionale. Alcune associazioni di categoria dovrebbero chiedere al nuovo Governo di sospendere questi aumenti in considerazione della crisi. Vedremo come andrà a finire. Resta sempre la soluzione alternativa di non violare la legge.

