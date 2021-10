Ogni donna sa quanto contino gli accessori. Un outfit che ne è privo infatti certo non può dirsi ben riuscito e completo. A spiccare in modo particolare sono solitamente i gioielli.

Essi riescono a dare tono e personalità anche all’abbigliamento più semplice. Lo movimentano e arricchiscono con colori e luminosità.

A seconda del look e dei gusti, si potrà propendere per bracciali, anelli, collane od orecchini. Ad esempio possiamo abbinare gli orecchini al taglio di capelli in modo equilibrato con questi consigli.

Per scegliere i giusti gioielli per essere davvero chic, bisognerebbe però conoscere anche le tendenze di quest’ autunno/inverno, che si rivelano davvero intriganti.

Tornano di moda questi sofisticati gioielli estremamente glam e adatti anche alle over 50

La moda di questa stagione in fatto di gioielli si rivela non solo consona a tutti i gusti, ma anche a tutte le età.

Le nuove tendenze puntano l’attenzione su gioielli elaborati e ricercati, in grado di attirare l’attenzione su di sé.

Piccoli e grandi elementi dotati di carattere come le donne che li indosseranno. Negli ultimi tempi andavano soprattutto gioielli minimalisti e basic, estremamente lineari e semplici nelle forme.

Quel tempo sta passando e alla ribalta ora c’è tutt’altro.

Non più catenine sottili con piccoli ciondoli, ma grosse collane lavorate e arricchite di colore. Per la gioia di tanti tornano le pietre con tutte le loro sfaccettature di tonalità.

Uguale tendenza per orecchini e bracciali, che diventano molto più ricchi. Si potrebbe dire che a dominare sia il bellissimo stile etnico.

Altre tendenze

Accanto ai gioielli già presentati, compaiono però anche altri stili e modelli di nuovo in voga. Si può parlare di ritorni in grande stile, seppure alcuni in realtà non ci hanno mai totalmente abbandonato.

Tornano di moda i gioielli finemente lavorati quasi a mo’ di scultura, in varie fogge tra cui spiccano quelle animali.

Insomma monili estremamente grintosi e rilevanti. Allo stesso tempo però vi sono anche tendenze più classiche a conquistare la scena.

Le intramontabili e prestigiose perle infatti saranno un must di questa stagione, in tutte le loro differenti conformazioni. Per chi ne avesse di preziose, potrà tornare utile sapere che questo vecchio oggetto può diventare un nascondiglio sicuro per i gioielli.

Rassicuriamoci, al di là del valore saranno comunque di moda, incluse quelle finte.

Ci sarà anche il ritorno di un gioiello del passato e alquanto dimenticato negli ultimi tempi, l’irresistibile spilla.

Tornano di moda quindi questi sofisticati gioielli estremamente glam e adatti anche alle over 50. Tutti monili ideali per le donne sicure di sé e che non hanno timore di mostrarlo al Mondo né di porsi al centro del palcoscenico indossandoli.

