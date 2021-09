In casa si pone sempre un problema di sicurezza: dove riporre i gioielli affinché siano al sicuro. Infatti sappiamo benissimo che in nostra assenza purtroppo può capitare che qualche malvivente si introduca in casa e ci derubi. Soprattutto se abbiamo gioielli particolarmente preziosi o che abbiano un certo valore affettivo, diventa fondamentale trovare un posto adatto per nasconderli. Magari evitando posti scontati dove il ladro cercherebbe subito. Una buona soluzione sarebbe indubbiamente una cassaforte, ma si tratterebbe di una bella spesa. L’idea che proponiamo oggi invece è economica e funzionale allo scopo, inoltre è una soluzione che si presta anche per i viaggi.

Non butteremo più questo vecchio oggetto perché può diventare un nascondiglio sicuro per i gioielli

La lingua è in continua evoluzione, ogni giorno nascono continue parole e altre si abbandonano. Ed è per questo che il nostro vecchio dizionario, soppiantato da una versione nuova e aggiornata, ormai è inutile. Non possiamo venderlo e sta lì a occupare spazio e a prendere polvere.

In realtà non è totalmente inutile, perché può diventare la cassetta di sicurezza di cui abbiamo bisogno. Si camufferà perfettamente tra gli altri libri e passerà inosservato, insomma quello che stavamo cercando.

Per realizzare la nostra cassetta, oltre al nostro dizionario ci servirà:

colla vinilica;

pennello;

ciotola;

matita;

righello;

seghetto da traforo;

feltro o velluto.

Procedimento

La prima cosa da fare è mescolare in una ciotola tre parti di colla vinilica più una di acqua;

Con un pennello useremo questo composto per incollare tutte le pagine del dizionario, tranne le prime, per renderle un blocco compatto;

Chiudiamo il dizionario e poniamoci sopra un peso, lo lasceremo ad asciugare una notte.

Quando asciutto, apriamolo sulla prima delle pagine incollate, vi tracceremo con matita e righello un rettangolo. Nel farlo lasciamo intorno un bordo di almeno 3 cm;

Foriamo i quattro angoli del rettangolo e con il seghetto tagliamo la parte centrale di tutto il blocco delle pagine incollate. Dovranno rimanere internamente cave e circondate da un bordo. Attenzione però a non danneggiare la copertina che deve rimanere intatta;

Completata l’operazione precedente incolliamo anche la copertina posteriore al blocco di pagine. Lasciamo asciugare sotto un peso;

Rivestiamo l’interno cavo servendoci di velluto adesivo o incollando del feltro. Lasciamo asciugare;

Ora possiamo nascondervi all’interno i nostri gioielli.

Quindi non butteremo più questo vecchio oggetto perché può diventare un nascondiglio sicuro per i gioielli. Questo riciclo con pochi strumenti risolve un problema gravoso.

A proposito di gioielli potrebbero risultarci utili anche questi consigli per abbinare gli orecchini al taglio di capelli in modo equilibrato.