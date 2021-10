La stagione fredda è arrivata e l’escursione termica fra il giorno e la notte si fa oramai sempre più evidente. Per questo motivo molti di noi hanno già acceso i termosifoni in modo da mantenere il proprio appartamento caldo e confortevole. Non siamo però solo noi a partire questo genere di temperature. Infatti, molti insetti, abituati a stare all’aperto nei mesi estivi, cercano in questo periodo di intrufolarsi all’interno delle nostre case. Per questo motivo oggi vediamo dove si possono nascondere e quali sono i modi migliori per stanarli. Infatti, in pochi lo sanno, ma sono proprio questi i luoghi impensabili dove si annidano le cimici. Vediamo dunque quali sono angoli di casa a cui dobbiamo prestare più attenzione.

Prima di tutte le cimici verdi sono innocue per l’essere umano. Non sono da confondere con quelle rossastre, chiamate scientificamente cimex lectularius, che possiamo trovare nei nostri materassi. Queste sono decisamente più pericolose perché si nutrono del sangue di chi ci dorme. Il loro morso provoca prurito e gonfiore ed è generalmente localizzato nelle aree del corpo che non sono coperte dal pigiama.

Quelle normali invece si nutrono di vegetali e risultano fastidiose solo per il loro rumore e per l’odore che sprigionano quando si sentono in pericolo. Non essendo dannose generalmente non vengono offerti dei trattamenti di disinfestazione a loro dedicati. Entrambe le specie però amano gli ambienti caldi e secchi e per questo si possono trovare in determinati luoghi. Il più classico è l’interstizio tra le imposte e le finestre o nelle tapparelle. Però possono trovarsi anche all’interno dei mobili, nelle fessure dei muri e dei pavimenti oppure dei battiscopa. Sono questi, dunque, i posti da tenere sotto controllo.

Come contrastarle con rimedi naturali e poco costosi

Passiamo invece ai metodi più gettonati per tenerle lontane. Il primo è sicuramente l’aglio. Questi animali trovano il suo odore particolarmente disgustoso e tendono a starne alla larga. Se non si desidera mettere lo spicchio, lo si può spremere e inserire uno spruzzino colmo di acqua. Consigliamo di spargere questa lezione sulle piante negli esterni o in alcuni punti strategici per impedire l’entrata delle cimici. Si può fare lo stesso con il pepe. In alternativa possiamo pur sempre utilizzare le piante aromatiche come ad esempio la menta, la lavanda o il rosmarino.

