Abbiamo tutte dei pezzi di bigiotteria per cui stravediamo e di cui non vorremmo mai fare a meno. Al di là del valore economico, a volte è un fatto meramente affettivo o perché semplicemente ci piacciono infinitamente. Ma a volte diventano inutilizzabili a causa dell’usura, il che ci porta ad abbandonarli sul fondo di un cassetto o a disfarcene.

In realtà c’è un modo per poter continuare a indossarli: aggiustarli. Basta rinunciare alla propria bigiotteria rotta, con questi trucchi ripararla sarà facilissimo, con strumenti a portata di tutti e senza bisogno di particolari doti orafe.

Un utile strumento

Che si tratti di collane o bracciali, spesso capita che si aprano. Molte volte succede perché si allenta un anellino della chiusura. Per risolvere il problema armiamoci di una vecchia pinzetta per sopracciglia, tramite la quale potremo stringere l’anellino ed evitare che si sfili assieme a tutto il monile. In quest’operazione potremmo aiutarci anche tramite l’uso di una lente di ingrandimento.

Qualora si fosse rotto il moschettone o parti di esso, non c’è da temere: è facilmente riacquistabile su internet o in negozi specializzati. Lo stesso dicasi per i ganci degli orecchini.

Basta rinunciare alla propria bigiotteria rotta con questi trucchi ripararla sarà davvero semplice.

Altra conseguenza dell’usura, è la rottura dei fili di sostegno, ma tranquillamente sostituibili. Altre volte, aprendosi, il filo lascia cascare tutte le perline che vi erano impilate, raccogliamole e conserviamole.

In questo caso però, nel momento di rinfilare le perline, potremmo renderci conto dell’impossibilità di tale azione dato il filo sfilacciato. C’è una soluzione pratica e realizzabile da tutte, ci serve solo un comune smalto trasparente. Stendendolo sul filo ne uniremo e attaccheremo le trame, rendendo nuovamente compatto il capo e facile da infilare nelle perline.

Ma questo smalto ci tornerà utile anche per altre riparazioni inerenti i nostri monili. Qualora si sia staccata qualche pietra o degli strass, esso verrà in nostro aiuto. Piuttosto che usare colle, che possono macchiare e lasciare segni, basterà stendere uno strato di smalto e applicarvi sopra ciò che si è scollato. Laddove si tratti di piccoli pezzi converrà aiutarci con la pinzetta per le sopracciglia, così da non perderli e agire con precisione.

Una pennellata di smalto sopra la bigiotteria, inoltre, fisserà meglio non solo gli elementi che rischiano la caduta, ma anche il colore stesso, evitandone lo sgretolamento. Importante poi nella cura della nostra bigiotteria sarà anche prevenire l’ossidazione: In pochi conoscono il metodo infallibile per far durare più a lungo la bigiotteria. Come abbiamo visto, basta davvero poco per ridare vita alla vecchia bigiotteria e per poter continuare a indossarla come prima.