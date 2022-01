Quando si tratta di moda, è normale che alcune tendenze facciano un lungo giro per poi tornare in voga, magari con delle leggere rivisitazioni. Dopotutto, non è un mistero che questo settore sia caratterizzato da una certa ciclicità. Ad esempio, durante l’inverno appena trascorso è tornato di gran moda il motivo scozzese e siamo ancora in un pieno revival dei capi in pelle, rigorosamente sintetica. Adesso, invece, tornano di moda questi comodi jeans e pantaloni che snelliscono le gambe valorizzando il lato B. In realtà, proprio per queste sue caratteristiche, sono in pochi ad averli relegati negli armadi, ma ultimamente pare ci sia un vero e proprio boom di ritorno.

Le tendenze primavera estate 2022

Dando uno sguardo alle collezioni per questa primavera estate 2022, ci rendiamo conto che quelle attuali sono il naturale proseguimento di quelle emerse nel 2021. Infatti, sulle passerelle notiamo silhouette dritte, dai tagli aggressivi, quasi maschili. I pantaloni sono spesso a palazzo, strizzando l’occhio agli anni ‘70, oppure baggy, abbondanti sulle gambe.

Eppure, sembra esserci una controtendenza che richiama direttamente gli anni 2000. Già sappiamo che è di ritorno la vita bassa, come nella collezione di Blumarine e Miu Miu, ma non basta. Secondo la piattaforma di moda Lyst, negli ultimi mesi ci sarebbe stato un vero e proprio boom di ricerche per un particolare tipo di jeans. Si tratta di un aumento di ben il 77% su Google.

Tornano di moda questi comodi jeans e pantaloni che snelliscono le gambe valorizzando il lato B

I jeans che tornano sul palcoscenico dopo quasi vent’anni sono gli skinny jeans. Si tratta di quei pantaloni attillati, spesso elasticizzati, che fanno risaltare la figura. Quindi, una vera e propria controtendenza rispetto agli stili proposti in passerella. Eppure, qualche indizio c’è. Tornano alcuni look total denim con le collezioni di MSGM, Saint Laurent e Balenciaga. Diesel poi lo porta agli estremi creando dei pantaloni uniti agli stivali completamente in jeans.

Può essere, però, che non ci libereremo mai davvero degli skinny jeans. E anche se non si tratta di denim, i pantaloni attillati valorizzano tanto la figura che in pochi decidono di metterli da parte. Sono anche molto versatili e adatti agli stili più disparati, a tutte le età. Inoltre, poi, il denim è stato completamente sdoganato e ora lo consideriamo adatto anche agli eventi piuttosto eleganti. Abbiniamo gli skinny jeans a degli abbondanti maglioni sensoriali di gran moda o a dei blazer di grande tendenza e il gioco è fatto.