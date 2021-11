La moda di questo inverno è sicuramente per le donne che osano, sicure di sé o che vogliono ritrovare la loro grinta. Lo vediamo sulle passerelle, dove si dettano le tendenze più attuali. Qui vediamo spopolare giacche e pantaloni, spesso dal taglio maschile. Questo stile è perfetto per le donne mature, dal momento che spesso non si concentrano sulle forme ma sull’eleganza. Ciò però non vuol dire che bisogna rinunciare alla nostra femminilità, soprattutto una volta raggiunti gli “anta”. A confermarlo arrivano stilisti del calibro di Versace, Burberry ed Elisabetta Franchi. Sulle loro passerelle infatti spicca un look generalmente pensato per ragazze ventenni, ma che ora riscopriamo in chiave sofisticata. È corsa agli acquisti per questo capo che ringiovanisce tutte con eleganza e sensualità e che non dobbiamo lasciarci scappare.

Più che un capo specifico si tratta di una tipologia, di un tessuto che rende iconico qualsiasi indumento. Basta questo per rendere la nostra apparenza più audace e affascinante. Tutto sta nello scegliere i giusti pezzi e i giusti abbinamenti, senza sconfinare nel grossolano.

Il tessuto che tutte vogliono

L’ultima tendenza sulle passerelle di tutto il mondo detterà la moda autunno inverno di quest’anno. Fra le tante novità, spiccano i tessuti in pelle e similpelle. Parliamo di una pelle lucida, che attira l’attenzione e comunica sensualità e sicurezza in sé stesse. Soprattutto perché il colore preferito è il nero, che si adatta con tutto, elevando completamente il nostro look.

Tra le scelte però abbiamo anche i toni caldi tipici di questo periodo, in particolare il marrone. Le modelle stanno sfoggiando anche capi a mosaico che sfruttano varie sfumature di marrone, per un look più eccentrico. Non solo, se vogliamo davvero attirare l’attenzione nulla può farlo più di una giacca in pelle dorata alla Burberry.

Ma quali sono i capi dove possiamo sfoggiare al meglio i poteri attrattivi del similpelle?

È corsa agli acquisti per questo capo che ringiovanisce tutte con eleganza e sensualità

Il capo che più in assoluto riesce a valorizzare questo tessuto di tendenza è la giacca. Che si tratti di un blazer, una giacca dal taglio maschile o un giubbotto, il risultato è assicurato. Possiamo abbinarla facilmente a qualsiasi outfit, dandole una nuova grinta. Non solo, una giacca in pelle di qualità riuscirà anche a proteggerci dai primi freddi.

Un altro capo che può fare la differenza è una gonna longuette in pelle nera o marrone. Accompagnata da una cintura importante, questa può diventare il punto focale.

Infine, se vogliamo ugualmente indossare della pelle, ma un intero capo per noi è un po’ troppo, usiamo le scarpe! Sì, perché niente è più di tendenza di uno stivale lungo in pelle. Non serve che il tacco sia importante, anzi, si preferiscono quelli squadrati e non troppo alti. Abbiniamoli ad una gonna ampia sotto le ginocchia in tessuto morbido, scamosciato o in velluto e il gioco è fatto.

La pelle può anche fare capolino con qualche dettaglio ammaliatore in questo capo che rende snelle ed eleganti anche dopo i 50, perfetto per ogni occasione.