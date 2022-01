Quando si parla di anno nuovo, spesso, una delle prime associazioni di idee riguarda la tradizionale e fatidica lista dei buoni propositi.

Anche se non ci impegniamo a scriverla concretamente, in cuor nostro, sappiamo benissimo quali obiettivi ci piacerebbe raggiungere.

Al di là del salto di qualità sul lavoro, sono importanti tutti quei cambiamenti che ci prefiggiamo per stare meglio con noi stessi.

C’è chi si ripromette di fare finalmente un po’ di attività fisica e chi decide di dare una svolta all’acconciatura o al look.

In quest’ultimo caso, la moda giunge prontamente in nostro soccorso, suggerendoci su cosa puntare per apparire sempre al top e sentirci belle e seducenti.

I must have del 2022, dall’abbigliamento all’acconciatura

Abbiamo già parlato dei must have dell’abbigliamento che dovremmo assolutamente accaparrarci in questo periodo di saldi, anche in previsione della primavera.

Quante volte la moda ci ha stupito riproponendo vecchi cavalli di battaglia? Ebbene, anche nel nuovo anno non tarda a riportare in scena ciò che sembrava caduto nel dimenticatoio.

Le banana clips

Se durante le Feste abbiamo puntato su dettagli preziosi e scrunchie, è ora il momento di cedere il passo alle mitiche banana clips.

Il motivo dello strano nome è presto detto: due lati di plastica dalla forma ricurva e dotati di piccoli denti si uniscono ad un’estremità.

Le acconciature

Proprio per questa caratteristica, si prestano molto bene a fissare ogni tipo di acconciatura: dalla coda sbarazzina sui capelli ricci al semiraccolto a cascata liscio.

I denti elastici non solo sostengono con decisione la chioma, ma spesso riescono a far sembrare i capelli più voluminosi e lunghi, regalando maggiore fascino.

Torna dagli anni ’80 questo accessorio di tendenza per valorizzare tutti i tipi e tagli di capelli

Le banana clips hanno raggiunto ampia popolarità tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni ’90, grazie anche ai protagonisti di serie tv.

Sicuramente, ci sarà capitato di indossarle allora ed è tempo di andarle a riprendere o di acquistarne di nuove.

Per tutti i gusti e tutti gli stili

I prezzi sono contenuti e, per quanto riguarda le fantasie, ce n’è per tutti i gusti: dalle grintose stampe animalier all’eleganza degli strass di Swarovski.

Infine, se avessimo dubbi su come sfruttarle al meglio, basta dare un’occhiata ai social: Tik Tok è una vera miniera di consigli di stile.