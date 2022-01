Ogni nuovo anno porta con sé tanti cambiamenti, sotto vari punti di vista: personale, lavorativo, sentimentale e via dicendo.

Questo insieme di trasformazioni, che irrompe frizzantino nell’anno appena cominciato, riguarda non solo la persona, ma anche la moda, la politica o lo spettacolo.

A quest’ultimo proposito, non è difficile immaginare che le novità in ambito cinematografico, ad esempio, riguardino i film in uscita, alcuni dei quali molto attesi.

Seppur generalmente catturati dai prodotti filmici o seriali americani, non dimentichiamo di rivolgere uno sguardo al cinema italiano e alle sue sorprendenti intuizioni.

Ad esempio, sarebbe assolutamente da non perdere questo film documentario emozionante dedicato ad un’amatissima eccellenza dello sport italiano.

Prima che il termine “documentario” induca a storcere il naso, immaginando un prodotto antiquato e noioso, scopriamo di cosa, anzi, di chi si parla.

Underwater, il film documentario su Federica Pellegrini

Protagonista della pellicola in uscita il 10, 11 e 12 febbraio è lei, l’inimitabile campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Un’atleta unica nel suo genere, che sin dagli esordi è riuscita a tenerci col fiato sospeso nelle varie competizioni a cui ha preso parte.

Una carriera da record

Dal primo argento olimpico, ottenuto ad Atene, Federica non ha mai abbandonato il podio, collezionando medaglie d’oro e premi internazionali.

La Pellegrini è la nuotatrice italiana ad aver conseguito più riconoscimenti: una carriera eccellente, conclusasi proprio con i Giochi di Tokyo 2020.

Anche in quell’occasione, non ha smesso di emozionare, guadagnandosi il titolo di prima donna nel nuoto a conseguire 5 finali olimpiche consecutive nella stessa specialità.

Assolutamente da non perdere questo film documentario emozionante dedicato a un’amatissima eccellenza dello sport italiano

Underwater, questo il titolo della pellicola, traspone sul grande schermo traguardi e delle vittorie che hanno incollato gli italiani al televisore.

Il lato umano della Divina

Ma non si ferma a questo: mostra anche la fatica, le insicurezze e le fragilità della Divina, così com’è stata soprannominata.

È il racconto di una ragazza e della sua passione, ma anche degli ostacoli da superare per continuare a credere nel sogno.

Per completare questo racconto intimo e ricco di carico emozionale, non poteva certo mancare il volto più privato della campionessa.

Dall’intenso legame con i genitori a gioie e dolori personali, fino alla relazione con l’allenatore Matteo Giunta, con cui convolerà a nozze proprio quest’anno.

Un ritratto inedito e sincero della “Fede nazionale”, che ritroveremo a breve anche in tv con la nuova stagione di Italia’s Got Talent.