I pantaloni alla moda da avere assolutamente per un look giovane e sofisticano

Un grande classico della moda autunno/inverno è sicuramente la lana. Solitamente la fa da padrone con maglioni e cappotti. Quest’anno però fa capolino anche tra i pantaloni. Oltre a essere caldi, i pantaloni di lana si adattano bene all’attuale tendenza che preferisce look comodi e dal taglio largo. Esiste però un motivo classico dei pantaloni in lana che ci lascia pochi dubbi riguardo alla stagione in cui ci troviamo. Quelli che sfoggiano questo motivo sono i pantaloni alla moda da avere assolutamente per un look giovane e sofisticato. Uno stile classico e senza tempo ma in chiave moderna.

Per questo possiamo combinarlo ad accessori che sembrano fare a pugni con la serietà di questo motivo. Eppure, il contrasto fra classico e moderno, elegante e vivace crea un insieme vincente. Chissà, magari i pantaloni di moda quest’anno sono ancora in qualche angolo dell’armadio a prendere polvere. Possiamo quindi dargli nuova gloria con accostamenti moderni oppure trovarne di nuovi dal taglio più contemporaneo. In ogni caso questi pantaloni non possono passare inosservati e renderanno il nostro look davvero interessante.

I pantaloni alla moda da avere assolutamente per un look giovane e sofisticato

I pantaloni tipici di autunno e inverno sono quelli con motivo tartan. Anche conosciuto come scozzese, questo ripropone un’intersezione di quadri e linee tipica delle Highland d’oltremanica. Tipicamente, il motivo è definito nella trama e utilizza colori piuttosto scuri. Oggi invece, ritroviamo lo stesso motivo ma in chiave moderna. I pantaloni in tartan di moda quest’anno non sono necessariamente in lana e il motivo può anche essere stampato. Questo va dai classici check ampi all’elegante Principe di Galles. La vera novità però, sta nel colore e nella capacità di associare questi pantaloni ai capi più diversi.

Infatti, la moda autunno/inverno di quest’anno ci spinge ad osare con i colori più vivaci. Alcuni quest’anno la fanno davvero da padroni, sempre accompagnati dalle classiche sfumature di marrone. Ecco che allora spuntano motivi di rosso, giallo acceso o addirittura rosa caramella.

Meglio ancora se la taglia è abbondante o dal taglio maschile. In questo modo possiamo sfruttarli per un look più casual, insieme a maglioni o addirittura felpe. L’importante è richiamare gli stessi colori del nostro pantalone con il resto del nostro outfit.

In alternativa, possiamo ricorrere a colori complementari oppure ai classici nero o bianco. Infatti, i nostri moderni pantaloni tartan possono diventare il centro del nostro look. Accostiamoli quindi ad altri capi monocromatici e non troppo vivaci.

Insomma, le combinazioni sono tante, ma il risultato è sempre un grande esempio di stile adatto a tutte le età.

