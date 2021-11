Ad autunno ormai inoltrato, non possiamo più fare finta di poter ignorare il freddo. Dobbiamo correre ai ripari, in tutti i sensi, e tirare fuori dall’armadio giacche e maglioni. Non dobbiamo guardare a questo cambiamento con tristezza però. In realtà, questa può diventare un’occasione per avere un cambiamento di stile. Senza contare che i maglioni sono molto generosi con le loro linee morbide e nascondono efficacemente ogni difetto. Sono poi estremamente versatili, dal momento che possono completare un look casual o elegante con la stessa efficacia. Tutto sta nello scegliere il maglione più adatto, e questo autunno non c’è alcun dubbio su quale questo sia.

Non lasciamoci sfuggire questi maglioni di tendenza perfetti per l’eleganza tipica degli “anta”. Infatti, grazie a lui si va al di là del solito maglione e diventa un punto focale sofisticato. Li troviamo addosso alle modelle più famose, realizzati dagli stilisti più in voga. Come possiamo rinunciarci?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non lasciamoci sfuggire questi maglioni di tendenza perfetti per l’eleganza tipica degli “anta”

Un grandissimo classico dell’inverno è certamente il maglione bianco. Sino ai 40 e 50 anni, solitamente, si preferisce una trama grossa, a volte tanto larga da vederci attraverso. Per le donne più mature, invece, lo stile preferisce una trama più fine ed elegante.

Un motivo classico dei maglioni bianchi è costituito sicuramente dalle trecce e i solchi che catturano la luce creando sfumature interessanti.

Ultimamente tutti questi elementi li vediamo in un maglione abbondante, con larghe misure, solitamente abbinati a pantaloni skinny.

La vera novità, però, sta nella popolarità di maglioni che potremmo definire sensoriali. Ciò vuol dire che non hanno una superficie liscia, ma presentano rilievi geometrici o casuali. Questo rende un semplice maglione un vero e proprio pezzo d’arte.

Per avere un’idea di quanto questi capi possono attirare l’attenzione, basta guardare quelli realizzati, per fare un esempio, da Valentino. A questi si sono prontamente ispirati i marchi per il grande pubblico.

Non solo, anche i maglioni che sembrano realizzati dalla nonna trovano di nuovo il loro posto nell’armadio. Tutto sta nell’attirare lo sguardo con forme e motivi inaspettati.

A cosa abbinare i nostri maglioni sensoriali

Un abbinamento perfetto per le trame morbide del nostro maglione è un’altra tendenza calda di questo inverno. Stiamo parlando dei capi in pelle e similpelle, che hanno fatto il loro prepotente ingresso sulle passerelle più importanti. Non dobbiamo temere un tessuto che può sembrare aggressivo, perché se usato nel modo giusto può diventare grintoso e sensuale. Poi, non dobbiamo fare l’errore di pensare che sia esclusivo appannaggio di ragazze ventenni. Anzi, è corsa agli acquisti per questo capo che ringiovanisce tutte ora di gran moda.