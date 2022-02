La primavera è finalmente alle porte e tra pochissimi giorni potremo tornare a viaggiare e a passeggiare all’aria aperta. Quale migliore occasione per acquistare un paio di comodissime sneakers? In questa stagione c’è davvero l’imbarazzo della scelta e i grandi marchi della moda hanno lanciato dei nuovi modelli incredibili. Quindi allacciamo le stringhe. Queste comodissime sneakers spopoleranno la prossima primavera, ci faranno apparire giovani come non mai e probabilmente non riusciremo più a farne a meno.

Le nuove sneakers New Balance firmate Miu Miu

Chi ha detto che le sneakers non possono diventare un capo di alta moda? Sicuramente non i creativi di New Balance e Miu Miu che per questa primavera lanciano una rivisitazione dell’iconico modello 574. Le New Balance sono famose nel Mondo per la loro comodità e per essere amate anche dalle over 50 e 60. Miu Miu ha deciso di rileggere il design classico e l’ha impreziosito con una colorazione chiara irresistibile e con i bordi sfrangiati. Le scarpe perfette sia per l’ufficio che per le occasioni più formali.

Le Air Max 90 Golf sono le scarpe simbolo della primavera

Quando si parla di sneakers, Nike è da sempre una garanzia. In questa primavera, però, i creativi del marchio americano si sono superati e hanno creato una scarpa che potrebbe farci innamorare. Stiamo parlando delle Air Max 90 Golf. La silhouette è quella iconica delle Air Max, una delle scarpe sportive più vendute di tutti i tempi. Ma è la colorazione a stupire. Queste sneakers hanno una tomaia a quadri bianchi e rossi, che ricorda le coperte dei pic-nic. E delle rifiniture ispirate ai vimini intrecciati. Davvero irresistibili.

Queste comodissime sneakers spopoleranno la prossima primavera e ci faranno apparire giovanissime anche dopo i 60 anni

Cerchiamo un modello di sneakers che slanci la figura, comodo e perfetto a ogni età? Possiamo optare per un paio di sneakers platform. Le platform sono scarpe con una suola in gomma rialzata e negli ultimi anni sono tra gli accessori più venduti in assoluto.

Il motivo è che tutti i grandi marchi di scarpe hanno deciso di creare una versione platform dei propri classici. In rete possiamo trovare le Converse All Star con suola rialzata. Oppure le Adidas Originals Superstar Bold o ancora le intramontabili e bianchissime Superga 2790.

La scarpa perfetta da abbinare a ogni outfit e l’ideale se vogliamo guadagnare qualche centimetro di altezza.

Qui sono stati proposti alcuni modelli presenti sul mercato, la scelta è veramente vasta e non ci resta che scegliere il modello più adatto a noi per essere super alla moda.

Approfondimento

Ecco il taglio di capelli che spopolerà in primavera perfetto anche dopo i 50 anni per valorizzare il viso rotondo e la fronte alta