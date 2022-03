Pulire il giardino ad aprile diventa davvero un gioco da ragazzi con questi trucchetti e pochi oggetti che spesso gettiamo nella spazzatura

Aprile fa spesso rima con grandi pulizie. Sia in casa che in giardino. Proprio in questi giorni siamo alle prese con la scelta delle piante più belle per rendere i nostri spazi verdi dei capolavori da album fotografico. Prima di piantarle, però, dovremmo assolutamente pulire e togliere tutta la sporcizia che si è accumulata in inverno. Un’operazione decisamente lunga e faticosa. Almeno fino a oggi. Infatti pulire il giardino ad aprile potrebbe diventare addirittura un piacere, se usiamo qualche trucchetto furbo e ricicliamo alcuni comunissimi oggetti.

Togliamo erbacce e foglie secche

La prima operazione fondamentale sarà quella della rimozione di erbe infestanti e foglie morte. Farlo a mano è decisamente faticoso e ci occuperà moltissimo tempo. Molto meglio affidarsi a una comune paletta estirpante. Ci basterà conficcarla bene nel terreno sotto l’erbaccia da estirpare e sollevare. Se anche le piastrelle sono invase dalle erbacce, niente paura. Sfruttiamo l’acqua di cottura della pasta. Facciamo bene attenzione e versiamola direttamente sulle fughe. Riusciremo a eliminare anche le radici.

Per le foglie secche la soluzione migliore è un aspiratore. Costa qualche euro in più di un rastrello, ma ci farà risparmiare tempo e fatica.

La pulizia di mobili, sedie e lampioni

Una delle pulizie più faticose in giardino è quella di mobili, sedie e lampioni. Soprattutto se sono in plastica e se non abbiamo avuto l’accortezza di metterli al riparo in inverno. Di come ravvivare la plastica e farla tornare come nuova abbiamo parlato in questo precedente articolo. Per i lampioni, invece, la soluzione migliore è quella di munirsi di un panno e di un detersivo fai da te. Un detersivo che possiamo preparare facilmente riciclando le bucce degli agrumi e aggiungendo aceto bianco e acqua tiepida.

Pulire il giardino ad aprile diventa davvero un gioco da ragazzi con questi trucchetti e pochi oggetti che spesso buttiamo nella spazzatura

Altra operazione molto complicata è quella della rimozione del muschio dalle superfici. Un’operazione che rischia di farci perdere tempo e di spezzarci la schiena. Per nostra fortuna moltissimi prodotti, che abbiamo in casa, possono darci una mano enorme.

Se la superficie su cui si è formato il muschio è molto resistente, possiamo provare con aceto bianco e sale grosso. Vanno applicati direttamente sul muschio e lasciati agire per un giorno prima di rimuoverli.

Per le parti più delicate, come cotto e marmo, possiamo provare con un anti-muschio fai da te a base di bicarbonato e Sapone di Marsiglia. Le proporzioni corrette dovrebbero essere 1 cucchiaio di bicarbonato e un bicchiere di detergente per ogni litro d’acqua. Lasciamo agire anche questa volta per un giorno e ripuliamo delicatamente la superficie.

