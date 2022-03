Viaggiare per l’Italia significa visitare ogni giorno luoghi incantati e meravigliosi. Il nostro Paese è famoso nel Mondo per il suo mare, per i piccoli borghi e per le sue splendide città d’arte. Città d’arte che ogni giorno ci rivelano angoli nuovi tutti da scoprire, che pochissime persone conoscono. Oggi faremo tappa a Firenze proprio per scoprirne uno. Se vogliamo ammirare un tunnel di fiori e un panorama mozzafiato e rimanere estasiati dallo spettacolo della primavera, dobbiamo affrettarci a prenotare la nostra visita. Ad aprile questo angolo di paradiso è davvero imperdibile.

Uno dei luoghi più belli del Mondo per ammirare la primavera in fiore

Nei mesi di marzo e aprile ci sono moltissimi turisti che decidono di mettersi in viaggio per godersi le fioriture primaverili. E per nostre fortuna noi italiani non dobbiamo fare neanche tanta strada. Ci basta infatti prenotare una visita a Villa Bardini, famosa anche con il nome di Villa Belvedere. Il motivo è facile da intuire. Dalla sua terrazza potremo ammirare Firenze come non l’abbiamo mai vista.

Ma c’è anche un’altra ragione che rende Villa Bardini unica. Al suo interno c’è uno dei giardini più belli e conosciuti al Mondo per la fioritura dei glicini. Glicini che sono disposti lungo un pergolato di 70 metri. Un vero e proprio tunnel di fiori che potremo percorrere a metà aprile e che ci lascerà letteralmente estasiati.

La fioritura non è l’unica attrazione di questo magico angolo di Firenze. Dentro Villa Bardini ci sono anche un frutteto, un giardino in stile italiano e un boschetto all’inglese. Luoghi in cui potremo trovare moltissime specie di fiori provenienti da ogni angolo del Pianeta.

Un tunnel di fiori e un panorama mozzafiato in questo angolo poco conosciuto di una delle città italiane più belle del Mondo

La fioritura del glicine è diventata un vero evento per Villa Bardini e dura circa 10 giorni durante il mese di aprile. A causa del grande numero di richieste, però, dovremo prenotare la nostra visita sul sito ufficiale della villa.

E se tra una passeggiata tra i fiori e l’altra veniamo colpiti dalla fame niente paura. A due passi da Villa Bardini ci sono alcuni dei luoghi migliori per assaggiare la tradizionale bistecca Fiorentina.

Se non riusciamo a prenotare e vogliamo comunque ammirare lo spettacolo della fioritura, possiamo farlo anche dal divano di casa. Grazie alle telecamere inserite recentemente sul pergolato, potremo infatti seguire comodamente l’evento in streaming.

Lettura consigliata

Musei a cielo aperto e muri colorati in questo borgo a due passi da noi perfetto per una toccata e fuga a marzo spendendo pochissimo