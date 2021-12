Il protagonista delle feste che rende splendida ogni donna è finalmente tornato. È rimasto nascosto tra gli altri vestiti fino a questo momento, ma è ora di tirarlo fuori.

Sappiamo già come portare i capelli durante le feste per un’acconciatura da urlo a ogni età, ma il vestito non può essere da meno. Per le occasioni speciali e le serate più chic, ecco quale abito bisognerebbe indossare e finalmente possiamo farlo.

Torna il protagonista elegante delle feste da indossare per essere bellissime e slanciate anche a 50 anni

Comodo, sexy e adatto alle occasioni speciali, torna il favoloso abito lungo. Vestito da sera e da cerimonia per eccellenza, offre tantissime varietà di stile e personalità.

Quello nero è il più classico e sensuale che slancia la figura e sta bene a tutte. Il colore per eccellenza delle feste, il rosso, ha un fascino particolare, ma bisogna sentirsi a proprio agio nel portarlo, per evitare un effetto disarmonico. Ideali per brillare sono oro e argento, adatti a una serata glamour, ma le giovani audaci possono dire sì anche ad altri colori accesi.

Le classiche paillettes si possono alternare alle frange scintillanti sulle lunghezze. Su una texture più neutra, invece, potremmo aggiungere questo dettaglio glam che spopola tra gli accessori di questo inverno. Un dettaglio più vistoso, infatti, è essenziale per dare vitalità al look.

Nella stagione fredda, è questo il tessuto morbido come lana per un vestito caldo, ma che sta divinamente perché aiuta a coprire gli inestetismi. È splendido anche sull’abito lungo, che scende morbido fino ai piedi.

Se si deve uscire, aggiungere un cappotto per dare un tono classico oppure un maglione oversize per spezzare un’eccessiva eleganza.

Scarpe e accessori da abbinare all’abito lungo

Per quanto riguarda le scarpe da abbinare all’abito lungo, i tacchi sono sempre una buona scelta. Vanno bene sia le classiche décolleté sia degli stivali alti. Se non è richiesta un’eleganza incondizionata, per stare comode si possono indossare delle scarpe da ginnastica basse.

Chi ha l’animo rock, infine, scelga senza esitazione dei classici anfibi neri per creare un contrasto unico che rispecchia il proprio carattere.

Come accessori, provare con degli orecchini in formato maxi o un cerchietto bombato di velluto o costellato di strass. Le più giovani possono sfruttare l’occasione per indossare una collana girocollo di velluto, magari completata da un ciondolo.

