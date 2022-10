Ritorna dal passato questa moda giovanile che ha incantato tutti

Della serie “a volte ritornano”. La moda è così. Esuberante e prorompente, ma soprattutto imprevedibile. Agli stilisti piace sperimentare, creare, realizzare, ma anche fare un passo indietro. Nel senso, fanno un tuffo nel passato, ripescando le tendenze più cool che ci hanno accompagnato durante quegli anni. Basti pensare alla moda anni ’70 o quella anni ’80. Quante volte abbiamo visto, nelle vetrine, capi che hanno avuto il boom in quegli anni? Per esempio, avevamo dimenticato i jeans a zampa d’elefante e adesso li troviamo, praticamente, ovunque. Lo stesso discorso vale per le scarpe con il plateau altissimo, che quest’anno hanno spopolato, sia in inverno che in estate.

Per l’autunno, invece, è un capospalla degli anni ’40 a tornare alla ribalta. Bello, caldo, chic e sensuale, è perfetto per le over 50 che vogliono osare. Tanto che la rivista più celebre di moda lo definisce “da femme fatale”. Stravagante e particolare, fu Dior nel lontano 1947 a realizzare i primi capospalla maculati. Ed è da questa data che assistiamo ad un incremento sempre maggiore di donne con addosso questa fantasia. Per scoprire l’altra tendenza che spopolerà nei prossimi mesi, daremo degli indizi. Gli anni sono quelli della disco dance, alcuni li definiscono come i più belli e sono gli anni in cui stavano nascendo i primi dispositivi tecnologici. Abbiamo capito a quali anni ci riferiamo?

Gli anni ’90

Chiaramente, non potevamo che riferirci ai mitici anni ’90. Ritorna dal passato questa moda giovanile che ci accompagnerà durante tutto l’autunno. Fresca, minimal e giovanile, la moda anni ’90 è stata una delle più belle, tanto che alcuni capi sono diventati dei must have di ogni stagione. Adesso ritorna più esuberante che mai. Chi ha vissuto negli anni ’90 ricorderà le serie TV più amate, come Beverly Hills e poi la disco music, ma anche le bellissime Spice Girls. Cantanti e attrici ispiravano la moda e i ragazzi, ma anche uomini e donne, emulavano il modo di vestire. Basti pensare a Madonna, Winona Ryder, Johnny Depp, Loredana Bertè, Tom Cruise e così via.

Nuovi anni Novanta

Come anticipato, alcuni capi che sono nati negli anni ’90 non sono mai spariti del tutto. Infatti, oggi possono essere definiti come un evergreen. Quelli a tornare di moda sono le camicie e le gonne in tartan, riprese proprio dalle serie TV e dai video musicali. Famoso, per esempio, è quello di Britney Spears. E poi i maglioni oversize, le giacche street sia maschili che femminili molto colorate, abiti minimal unica tinta e sneakers.

Ritorna dal passato questa moda giovanile ed esuberante

In ogni caso, dentro l’armadio avremo sicuramente qualcosa “tipico” degli anni ’90. Per seguire questa moda, comunque, basterà poco. La moda è minimal e semplice. A renderla unica sono gli abbinamenti. Il classico abbinamento è quello composto da top corto, giacca oversize fino all’ombelico e jeans a vita alta, a sigaretta o a zampa e per finire le sneakers sportive.

