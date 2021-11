Per stare al caldo nelle fredde giornate invernali a volte rinunciamo allo stile. Imbacuccarsi con maglioni, giacche e calzamaglia, infatti, non è il modo migliore per apparire eleganti.

Tuttavia, ci sono dei tessuti caldi, ma alla moda, che possono rendere sexy anche d’inverno. Per esempio, è tornato finalmente di tendenza un tessuto morbido come la lana, ma caldo e stupendo sui vestiti da indossare durante le feste. Se ne troviamo uno nascosto nel nostro armadio, è arrivata l’ora di tirarlo fuori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Morbido come lana ecco il tessuto da scegliere questo inverno per un vestito caldo ma elegante e alla moda

Il momento di scegliere il look per le feste è sempre drammatico ogni anno. Se non sappiamo davvero da dove partire, andiamo sul sicuro con questo stile di capelli che spopolerà nel 2022 e che tantissime stanno già chiedendo al parrucchiere.

Per l’outfit, invece, è ora di tirare fuori dall’armadio e sfoggiare con orgoglio il semplice, ma raffinato vestito di velluto. Tra i più morbidi e caldi, questo tessuto è infatti tornato finalmente di moda per la stagione autunno inverno 2021/2022.

La scelta è davvero vasta per tipologia di tessuto, lavorazione e taglio, che può essere anche asimmetrico per dare maggiore dinamicità al look. Con un abito lungo, è importante che anche l’acconciatura sia curata e ricercata, mentre con gli abiti più corti vanno benissimo anche i capelli sciolti.

Attenzione anche al colore, che nei toni più scuri di nero e blu è sempre chic e sta bene a tutte, mentre i colori più accesi, dal rosa all’oro, sono per chi è già abituato a indossarli. Altrimenti, si rischia un effetto da dramma teatrale.

Per fare davvero la differenza, prestare attenzione ai particolari, dal tipo di scollatura ai polsini, dagli orli ai bottoni. Infatti, basta un dettaglio fuori posto per rischiare una caduta di stile. Il trucco sta nello scegliere con cura i colori, i dettagli e gli accessori da abbinare.

Come abbinare il vestito di velluto per le feste

Prima di buttarsi nel vestito di velluto, è fondamentale sapere come abbinarlo.

Adatta a tutte le età è la combinazione collant e decolleté, le più giovani e audaci, invece, possono osare anche con gli stivali.

Completiamo l’outfit con gli orecchini intramontabili, iconici e originali degli anni ‘80 e con questa borsa praticissima adatta a tutte le età in versione glamour.

Morbido come lana ecco il tessuto da scegliere questo inverno per un vestito caldo ma elegante e alla moda. Al posto di pizzi e paillettes, stiamo certe che il velluto è la scelta migliore da sfoggiare per distinguersi durante le feste.