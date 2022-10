Valorizzano le forme e slanciano questi abbinamenti adatti alla mezza stagione

Con la mezza stagione in corso, ritorna la perenne indecisione mattutina nella scelta del look da indossare per la giornata. La mezza stagione, del resto, si chiama così non a caso: al mattino fa freschetto, poi c’è caldo e poi torna di nuovo il freddo. Come vestirsi allora? Non ci sono molti dubbi sul fatto che la risposta giusta sia “a cipolla”, ovvero procedendo per strati.

Ma rischiamo comunque di trovarci in mano felpe o giacche ingombranti, considerando che abbiamo anche la borsa e lo zaino con il pc. Sembrerebbe a questo punto opportuno andare alla scoperta di alcuni look comodi e pratici, oltre che naturalmente chic. Nello specifico, valorizzano le forme e slanciano questi abbinamenti, colori o capi che si addicono perfettamente alla mezza stagione.

L’outfit modello di ottobre

Tornando per un attimo al tema degli strati in termini di abbigliamento, c’è un look particolare che sta riscuotendo parecchio successo. Gli strati in questione sono tre e sono tanto caldi quanto comodi: cardigan, abito e lupetto. Affinché l’abbinamento si esprima al massimo delle sue potenzialità, l’attenzione è da mettere tutta sui dettagli. Cardigan XXL, abito in denim a camicia e dolcevita leggero, rigorosamente total black o comunque di un colore neutro. Per quanto concerne le scarpe, c’è spazio per più alternative, ma vincono a mani basse gli stivali al ginocchio dal taglio equestre.

Valorizzano le forme e slanciano questi look perfetti da indossare a ottobre

Assolutamente in tema con il ritorno in grande stile sui banchi di scuola, o la scrivania dell’ufficio, il college style in chiave vintage. Il blazer check è di gran classe, soprattutto se accompagnato ad una polo in maglia e ad un paio di mocassini in camoscio effetto vissuto. Il dettaglio che non ti aspetti? Il calzino bianco a coste. In ogni caso, sappiamo bene che non solo il tipo di abbigliamento, ma anche i colori giocano un ruolo fondamentale nella definizione della figura.

Ad esempio, sentiamo spesso dire che il nero sfina, come anche altri colori scuri, tra cui il color cioccolato. Si colloca alla perfezione tra le nuances più alla moda della stagione ed è più facile da abbinare di quanto si pensi. Sicuramente non disdegna l’accostamento al nero, ma accompagna di buon grado anche colori più chiari come verde menta e bianco panna. Come dimenticare infine il trench, che con una semplice cintura valorizza il punto vita e può essere indossato anche con un paio di comode ballerine.

Lettura consigliata

Alcuni abbinamenti alla moda, comodi e di grande stile per la mezza stagione