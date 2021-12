Se c’è un momento in cui mostrarsi al proprio meglio, quello sono le feste. È una delle poche occasioni dell’anno in cui si possono sfoggiare gli “abiti buoni” e le acconciature più eleganti. Un momento in cui piacersi veramente e totalmente davanti allo specchio e davanti agli altri.

Tanto fa il vestito, ma non bisogna dimenticare i capelli e gli accessori. A tale proposito, vediamo alcune acconciature facili e strepitose a ogni età.

3 acconciature facili da fare a casa che potranno stupire con classe

Se non sappiamo da dove partire, un’acconciatura classica con il giusto accessorio può essere un buon inizio e fare la differenza.

Sfoggiato anche dalla stupenda Meryl Streep è, per esempio, il semplice raccolto con fermaglio. Basta pettinare i capelli, arrotolarli con un dito e portarli in alto sulla nuca, dove fissarli con un fermaglio. Lasciare le punte libere per creare l’effetto a fontana, soprattutto se si hanno i capelli lunghi.

Adatto anche ai capelli corti è invece il semi raccolto, una delle acconciature più popolari anche tra le star. Prendere solo i capelli davanti, oppure i ciuffi laterali arrotolandoli con due dita, e fermarli dietro la testa. Oltre al fermaglio, si può usare questo accessorio delle feste in velluto che ha indossato anche Nicole Kidman.

Infine, con lo stesso accessorio si potrà abbellire la terza acconciatura, una bubble ponytail. Si tratta di una classica coda alta, ma aggiungendo degli elastici per legare tante piccole sezioni della coda, creando come delle “bolle”. Al posto degli elastici si possono usare fiocchi o nastri colorati.

Vediamo ora altre due acconciature leggermente più complesse, ma che si possono fare tranquillamente a casa.

Ecco come portare i capelli durante le feste per un’acconciatura da urlo a 20 come a 60 anni

Tra le acconciature più belle e scintillanti per le feste troviamo una treccia bassa a lisca di pesce. Il tocco di classe è abbinarla a un cerchietto con questo dettaglio glam.

Per fare la treccia, dividere i capelli in due sezioni uguali, una a destra e una a sinistra. Infilare una ciocca di capelli esterna del lato sinistro sotto la sezione di destra. Fare lo stesso dall’altro lato e ripetere il procedimento fino a formare la treccia. Usare ciocche di spessore simile tra loro e stringere bene i capelli a ogni passaggio.

Un’altra acconciatura è il classico chignon, ma tenuto basso e laterale. Pettinare bene i capelli e legarli in una coda nella posizione e all’altezza desiderate. Poi, indossare una ciambella per chignon facendo passare la coda nel buco. Con l’aiuto di un pettine, posare le ciocche della coda sulla ciambella, stenderle il più possibile e tenerle ferme con l’altra mano. Quando avremo usato l’intera coda e la ciambella sarà ben coperta dai capelli, leghiamoli con un elastico fermando anche la ciambella. Con il ciuffo di capelli rimanenti creare una treccia, avvolgerla attorno all’elastico e fissarla con delle forcine. Completare lo chignon con qualche accessorio luccicante.

Per far apparire i capelli più corti senza tagliarli, invece, ecco un’altra acconciatura elegante pronta in 15 minuti.