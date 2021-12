Sono tanti i motivi per cui viviamo con trepidante entusiasmo l’attesa del Natale: il pensiero della famiglia riunita, i regali o le vacanze. Tra le nostre più rosee previsioni, poi, trova agevolmente posto anche una bella scorpacciata di ogni tipo di leccornia, dall’antipasto al dolce. È pur vero che bisogna stare attenti a colesterolo e calorie, ma questo è inevitabilmente il giorno dell’anno in cui celebriamo il buon cibo.

Perché dunque non concedersi un ultimo sfizio?

Però, non accontentiamoci dei soliti liquori, ecco le bevande perfette per il fine pasto o la merenda delle feste facili e velocissime da preparare

Partiamo da un’originale e goduriosa alternativa alla classica cioccolata: inebriante e vellutata, regalerà calore e convivialità alla tavola natalizia. Stiamo parlando della biscottata calda al caffè.

Occorrente per 3 tazze

500 grammi di latte intero;

300 grammi di biscotti al cacao;

14 grammi di caffè solubile;

300 grammi di panna fresca liquida;

30 grammi di zucchero a velo.

Per guarnire

biscotti al cacao q.b.

Procedimento

In una casseruola posta su fiamma moderata, versiamo il latte e il caffè solubile e mescoliamo con una frusta per evitare la formazione di grumi. Aggiungiamo quindi i biscotti al cacao spezzettati e continuiamo a mescolare per farli sciogliere, amalgamando il composto. Presa una ciotola, frulliamo la panna con lo zucchero a velo per dare forma alla guarnizione finale. È il momento di comporre la biscottata, trasferendola in tazza e arricchendola con panna e scaglie di cioccolato.

Crema al caffè

Bastano solo 3 ingredienti per far risaltare con raffinatezza la fine del pranzo di Natale. Unico accorgimento: dedicarsi alla preparazione la sera prima o qualche ora prima di servire così da garantire la giusta temperatura della portata.

Ingredienti

70 grammi di caffè della moka raffreddato;

40 grammi di zucchero;

300 grammi di panna fresca liquida.

Procedimento

In una ciotola, mescoliamo lo zucchero al caffè appena fatto, ma, se non amiamo i sapori troppo dolci, possiamo tranquillamente evitare di zuccherare.

Una volta raffreddato a temperatura ambiente, il caffè dovrà essere riposto in frigo per 2 ore.

A seguire, dovrà essere aggiunto gradualmente mentre montiamo la panna e lasciamo poi raffreddare in frigo per 1 ora.

Trascorso il tempo indicato, trasferiamo la crema in ciotoline o barattoli di vetro e guarniamo con chicchi di caffè, cioccolato a scaglie o liquido.

In alternativa, potremmo anche gustarla abbinandola al pandoro al posto del classico zabaione. Dunque, non accontentiamoci dei soliti liquori, ecco le bevande perfette per il fine pasto o la merenda delle feste.