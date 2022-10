Cosa abbinare in autunno oltre a jeans e blazer per un look giovane e sbarazzino

Se finora abbiamo resistito con giubbotti di jeans o pelle, questo primo weekend di pioggia ci ha indubbiamente spinto a ripescare gli amatissimi cappotti. Del resto, al cambio di stagione corrisponde il cambio look: colori neutri e capi o accessori classici come appunto cappotti, cardigan e mocassini. Sebbene elegantissimi, tuttavia, questi elementi fanno anche un po’ donna matura, mentre di solito l’obiettivo è quello di togliersi qualche anno.

E come il giusto make up può aiutare a ringiovanire il viso, così anche l’abbigliamento può essere sfruttato in funzione anti età. Ecco, dunque, cosa abbinare in autunno oltre a jeans e blazer per sfoggiare degli outfit raffinati e formali ma allo stesso tempo più giovanili.

Attenzione ai dettagli

Avendoli citati, partiamo proprio dai due capi che difficilmente non trovano spazio nel guardaroba della mezza stagione, anche perché stanno bene a tutte. Il blazer è quel tipo di giacca che aiuta a coprirsi dai primi freddi senza risultare invasiva e rende meno casual il classico pantalone denim. Ma se davvero vogliamo svecchiare questa accoppiata, scegliamo misura extra large, a tina unita neutra o gessato, e abbiniamolo a gonna midi e collant.

Per quanto invece riguarda i jeans, anziché insistere sullo stesso paio di ballerine o sneakers, puntiamo su stivaletti, mocassini o Mary Jane. Il dettaglio in più che fa la differenza? Una semplicissima micro borsa, perfetta per l’outfit degli aperitivi in città.

Cosa abbinare in autunno oltre a jeans e blazer e sembrare delle ragazzine

Un altro grande classico di stagione è poi senza dubbio il cardigan, morbidissimo e con l’iconica fila di bottoni centrale. Si declina in tantissimi modelli, che spaziano tra maglia rasata o a coste, con o senza colletto, a tinta unita o colorata. Detto questo, l’unica vera regola per indossarlo con stile è quella di valutare bene le proporzioni.

Il cardigan oversize va bilanciato con un pantalone più aderente oppure, se davvero extra large, può addirittura diventare un mini dress. In formato tradizionale, invece, si accompagna benissimo a pantaloni palazzo, in ecopelle e gonne a vita alta.

La slip skirt

E proprio a proposito di gonne, ce n’è una in particolare a cui dovremmo strizzare l’occhio in questa stagione. Si tratta appunto della slip skirt che, pur essendo tipicamente midi, si distingue per una linea svasata che sfiora il polpaccio e valorizza il fisico. La cosa interessante è che possiamo abbinarla sia in modo più classico con camicia e tacco medio, ma anche osare con una normalissima t-shirt.

