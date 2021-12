Ogni festa è un’occasione per brillare e dare finalmente spazio alla propria bellezza. Per essere stupende bastano un’acconciatura curata, un vestito che sta divinamente e degli accessori che mettano in risalto il viso.

Apriamo l’armadio, tiriamo fuori i vestiti e gli accessori per le occasioni speciali e lasciamoci invadere dalla gioia di poter sfoggiare il meglio di noi. Ma intanto teniamo sott’occhio le nuove tendenze dal mondo della moda per trarre la giusta ispirazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Alcuni consigli su capelli e vestito per essere al top

Iniziamo da alcuni consigli su capelli e vestito per essere al top durante le feste, senza commettere errori.

Per i capelli, basterebbe questo accessorio che sta letteralmente spopolando anche tra le star, semplice da indossare e davvero economico. Si può portare con un’acconciatura semi raccolta, facile da preparare. Infatti, non è necessario che sia particolarmente difficile ed elaborata.

Per quanto riguarda il vestito, invece, scegliere il magnifico velluto permette di stare al caldo senza rinunciare a stile ed eleganza.

Veniamo ora agli accessori, tra cui ne spicca uno che sta dettando le ultime tendenze dell’inverno.

Per un look strepitoso durante le feste è questo l’accessorio più glam dell’inverno che sta già conquistando tutte

Tra tutti gli accessori che stanno influenzando gli ultimi trend della moda, ce n’è uno che li batte sicuramente nel periodo delle feste. Stiamo parlando dell’accessorio di cristallo in formato maxi.

Erano già tornati di moda dagli anni ’80 questi intramontabili orecchini XXL, e ora si stanno definitivamente imponendo con cristalli di grandi dimensioni. Non solo orecchini, ma anche collane, cerchietti, anelli e bracciali.

Per un look strepitoso durante le feste è questo l’accessorio più glam dell’inverno che sta già conquistando tutte. Adornato di cristalli che dovranno essere grandi, dai colori neutri o più accesi, ma l’importante è sempre scongiurare gli eccessi.

Abbiamo già dato alcuni consigli su come indossare i gioielli dopo gli anta con questi favolosi abbinamenti perfetti a 50 come a 60 anni.

In linea generale, vale sempre il principio dell’equilibrio. Se si sceglie un accessorio particolarmente vistoso, per esempio dotato di cristalli XXL, gli altri dovranno essere più discreti per non rubargli la scena. Sarà quel singolo accessorio a dover attirare l’attenzione, perciò è bene lasciargli lo spazio necessario.

Lo stesso vale per i colori, che dovranno essere bilanciati tra loro. Si può scegliere un solo colore neutro per i vestiti, da spezzare con un accessorio colorato. Oppure, puntare su un capo dal colore vivace e rimanere sul neutro con il resto dell’outfit. Ricordiamoci che quest’anno vincono luce e semplicità, da combinare con classe.