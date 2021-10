Con l’arrivo di novembre arriva puntualissimo anche un momento molto temuto dalle donne e cioè quello del cambio di stagione.

I nostri vestiti schizzano fuori dall’armadio, in un viavai di abitini freschi e svolazzanti e maglioni morbidi e decisamente più caldi.

Questo, poi, può essere anche il momento in cui si riaprono, come scrigni, quelle scatole in cui abbiamo conservato i vecchi amori della moda.

Magari alcuni capi rimarranno ancora in attesa di un ritorno di tendenza. Altri, invece, potremmo rispolverarli e piazzarli in primo piano all’interno del nostro guardaroba, perché stanno improvvisamente spopolando.

Questo magnifico destino è proprio quello a cui starebbe andando incontro un accessorio amato dalle donne di ogni età.

Di estrema eleganza e con effetti portentosi, questo gioiello della moda, di cui parleremo in questo articolo, si è sbarazzato dei cassetti chiusi ed è tornato su tutte le passerelle.

La moda autunno e inverno per il 2021-2022 tra new entry e piacevoli ritorni

Per fare un po’ il punto della situazione e non lasciarci sfuggire nessuna novità, ecco alcuni suggerimenti su come vestirsi per essere davvero alla moda in queste due stagioni.

In più, per stupire tutti, dimentichiamoci del classico plissé perché è questa la gonna originalissima da indossare in autunno, versatile e grintosa.

Contemporaneamente, poi, è ricomparso questo jeans del momento che sostituisce il pantalone elegante ed è perfetto anche per le over 50.

Torna finalmente di moda quest’accessorio dall’effetto modellante, un tocco femminile irresistibile a 20 ma anche a 50 anni

In questo tripudio di novità e ritorni di gloria, troviamo anche quest’accessorio delicato, elegante, versatile e apprezzato dalle donne di tutte le età. Gli abbinamenti, poi, sono facilissimi e i modelli infiniti per sfoggiare look di ogni genere.

Stiamo parlando dei collant, che saranno il nostro nuovissimo must have per affrontare l’inverno con stile.

Queste calze lunghe, allo stesso tempo, ci fanno stare al caldo e ci rendono super chic. Inoltre, hanno un reale effetto modellante, che è quella caratteristica che li rende unici agli occhi delle donne. Infatti, avvolgono le gambe rendendole più affusolate e sagomano pancia e fianchi senza costipare.

Ma quali collant scegliere per l’autunno e l’inverno 2021-2022?Vediamo quali aggiungere alla nostra lista dei prossimi acquisti.

I modelli più di tendenza

Immancabili nel nostro cassetto delle calze sono gli intramontabili collant velati neri.

Oltre a quelli semplici e unica tinta, stanno spopolando quelli decorati. Via libera, quindi, a collant con scritte, forme geometriche, micro-pois e piccoli punti luce.

Nel mondo delle calze più pesanti, invece, vanno fortissime in passerella e tra le influencer quelle di lana monocolore. In questo caso, infine, prendono piede colori nuovi, spumeggianti, vitaminici, fluo e allegri come il viola, il giallo, e il verde.

Ecco che, allora, torna finalmente di moda quest’accessorio dall’effetto modellante, un tocco femminile irresistibile a 20 ma anche a 50 anni, per impreziosire qualsiasi look.