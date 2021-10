Quante volte ci è capitato di non rimuovere accuratamente il trucco e svegliarci la mattina notiamo delle macchie di mascara o di fondotinta sulla federa del cuscino?

In questi casi, purtroppo mettere in lavatrice la federa o le lenzuola macchiate non è abbastanza. I prodotti per il make up, specialmente quelli a lunga durata, possono macchiare permanentemente i tessuti. Un ciclo in lavatrice potrebbe addirittura peggiorare la situazione, fissando per sempre la macchia sulle nostre lenzuola. Ma niente paura, esiste un trucchetto per rimuovere le macchie di trucco ostinato dalle lenzuola e dalle federe, senza rovinarle o sbiadirle. Vediamo di che cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il trucco che funziona davvero per rimuovere macchie di mascara, matita e fondotinta da federe e lenzuola

Se notiamo una macchia di trucco sulla nostra federa o sulle lenzuola, non mettiamole immediatamente in lavatrice. Invece, dovremmo prima concentrarci sulla rimozione della macchia, per evitare che si fissi irrimediabilmente sulla stoffa. Per combattere il nemico basta utilizzare due ingredienti che abbiamo tutti in casa. Vediamo il trucco che funziona davvero per rimuovere macchie di mascara, matita e fondotinta da federe e lenzuola.

Acqua micellare e sapone per i piatti fanno il miracolo contro le macchie di trucco

Ci servono tre semplici armi: dell’acqua micellare, del sapone per i piatti, un panno in microfibra. Per prima cosa, isoliamo la macchia rimuovendo la federa o le lenzuola dal letto. Poi, inumidiamo la macchia con dell’acqua micellare, la stessa che usiamo per rimuovere il make up dal nostro viso. L’acqua micellare ‘ammorbidirà’ la macchia, e la renderà più semplice da rimuovere nella seconda fase. Ora possiamo passare al sapone per i piatti. Mettiamone una piccola quantità sulla macchia. Dopo di che, dobbiamo usare un po’ di olio di gomito.

Sfreghiamo il sapone per i piatti con un panno in microfibra

Per la prossima fase dell’operazione, proviamo a strofinare la macchia con un panno in microfibra. Il panno in microfibra è più adatto del semplice panno di cotone perché è più delicato, non rovina i tessuti e non lascia residui.

Il sapone per i piatti saprà rimuovere la parte ‘grassa’ nella macchia di make up, e ci aiuterà a correggere finalmente il guaio.

Lasciamo agire il composto per almeno mezz’ora, poi potremo mettere la federa o le lenzuola in lavatrice e lavarle come al solito. Torneranno pulitissime come prima.

Consiglio bonus

Le macchie più difficili da rimuovere sono quelle di mascara, che a volte può rovinare anche camicie o vestiti. Ma niente paura, ecco come rimuovere le famigerate macchie di mascara dai vestiti con un prodotto che abbiamo tutti in casa.