Nella classifica degli arredi per casa che potenzialmente ospitano più acari e batteri ci sono sicuramente poltrone e divani. Se abbiamo la fortuna di averli sfoderabili, basta un niente per rimuovere il tessuto e metterlo in lavatrice. Ma se la struttura, come accade sempre di più è fissa, non ci resta che affidarci ai sistemi della nonna. Per avere un divano pulito e igienizzato ecco quale sarebbe la formula veloce, economica e pratica. Considerando che sul divano spesso gravitano anche gli animali di casa, gatti o cani ad esempio, con pelo e zampette che spargono germi un po’ dovunque.

Sempre più case col divano in pelle

Diciamoci la verità: ormai non c’è fascia pubblicitaria che non presenti gli slogan dei divani. E attenzione che promuovono prodotti di aziende italiane davvero fatti bene e a prezzi non più esorbitanti come quelli di qualche anno fa. Ciò significa che sempre più italiani acquistano degli eleganti divani in pelle. Qualcuno li copre, ma molti li lasciano scoperti.

Ecco allora che per avere un divano in pelle pulito e igienizzato potrebbero bastare 2 cose:

un secchio di acqua tiepida;

del sapone neutro delicato.

Diversa la situazione coi classici divani in tessuto. Qui le situazioni sono 2:

divano macchiato;

divano da mantenere pulito.

Partiamo dal secondo caso e armiamoci semplicemente del secchio di acqua tiepida di prima, un panno pulito, l’aceto e un jolly che pochi conoscono. Parliamo delle gocce di essenza all’eucalipto. Profuma e igienizza. Le macchie sul divano meritano invece un capitolo a parte perché se i figli ci mangiano su possono essere di mille alimenti diversi.

Un kit di pronto intervento per le macchie

Partiamo dalle due macchie che potremmo fare noi grandi: vino e caffè. Soprattutto quest’ultimo che magari ci stiamo godendo guardando la tv. Il caffè è meno invasivo del vino e potrebbe bastare un panno bagnato con aceto bianco e detersivo per piatti.

Per quanto riguarda vino e liquori, data la presenza di alcol, la faccenda si fa più complicata. Soprattutto potrebbe esserci il rischio di fare più danni del danno. Le nostre nonne ci buttavano sopra il sale. Una volta assorbito dal tessuto del divano, interveniamo col panno inumidito. In linea teorica dovrebbe bastare. L’importante è intervenire subito e non permettere all’alcol di penetrare a fondo.

Le macchie di gelato al cioccolato e merendine al cioccolato sono un classico dei figli. La prima cosa da fare è non avere fretta. Paradossalmente, attendiamo che il cioccolato faccia la crosticina sul tessuto e quindi interveniamo con la spazzola per tessuti e il detersivo per piatti. Potrebbe davvero funzionare egregiamente.

