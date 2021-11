Molte persone non l’avrebbero mai detto, ma quest’anno il make-up punta su un’icona del cinema italiano: Sophia Loren. L’attrice famosa in tutto il mondo per aver recitato in molti film di successo ha sempre conservato un suo particolare fascino invidiabile.

I lineamenti dell’attrice sono valorizzati con un make-up da star che fino ad ora in pochi hanno replicato. Ma nulla di più seducente ed ammaliante che provare e sperimentare questo meraviglioso modo di truccarsi per sentirsi una diva e che torna di moda proprio in questo periodo, spopolando sui social.

Uno stile che sta diventando virale

La moda è sempre stata un qualcosa che affascina con i suoi trend in continuo divenire. Molti sono gli influencer che da qualche anno lanciano la moda del momento non solo indossando abiti delle prestigiose case di moda, ma anche rispolverando vecchi ricordi e rendendoli attuali. Come questo famoso accessorio tornato di moda dagli anni ’90.

Basta pensare alla più seguita Chiara Ferragni che con i sui milioni di followers ha condizionato il modo di vestire di milioni di persone e non solo.

Su questa scia, sono molte le persone che contribuiscono continuamente con nuove idee audaci e intraprendenti. Ad esempio tutti avranno sentito parlare della spettacolare e semplicissima pasta al forno che sta spopolando su TikTok.

Tra tutti questi meravigliosi trend non può di certo mancare un make-up spettacolare da provare subito. Una semplice linea di eyeliner sulle palpebre per un effetto da occhi di gatto reso popolare dall’attrice Sophia Loren.

Questo trucco è molto facile da realizzare e il risultato sarà davvero eccezionale. Gli occhi sembreranno molto più grandi e lunghi grazie ad una matita per gli occhi color crema che aiuterà ad ottenere un effetto finale ad hoc.

Torna di moda questo meraviglioso modo di truccarsi da diva che sta spopolando su tutti i social

Il primo passaggio da fare è quello di procedere con una normale base di make-up fatta di primer, correttore, fondotinta e fard. Dopo questi passaggi si può passare a rimodellare la linea dell’occhio con una matita color carne, disegnando l’estremità esterna più lunga e sollevata rispetto alle linee naturali dell’occhio.

Quindi tracciare una linea dall’angolo interno dell’occhio verso l’esterno con una piccola ala verso l’alto. Quindi, con un eyeliner nero, tracciare una linea sottile lungo l’angolo interno della linea delle ciglia superiori. Arrivare fino all’angolo esterno dell’occhio terminando con un’ala verso l’alto.

Fare lo stesso passaggio per le ciglia inferiori passando la matita color carne all’interno della palpebra. Passare una linea di eyeliner nero unendo la linea superiore. Così si otterrà una piccola ala apparentemente vuota, colorata precedentemente con la matita color carne.

Infine procedere con l’applicazione del mascara, cercando di evitare le macchie orribili e le sbavature, con semplice segreto.