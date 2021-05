La piattaforma social di TikTok lancia molte mode e tra i tormentoni di quest’anno c’è anche una spettacolare pasta al forno che sta letteralmente spopolando.

La video ricetta negli ultimi giorni è stata cliccata da moltissimi utenti rendendo il video virale e addirittura ha reso introvabile tra Europa e America uno degli ingredienti principali, la feta.

Molti tiktoker hanno emulato la ricetta diversificandola con l’aggiunta di basilico o altro ancora. Addirittura alcuni hanno stravolto la ricetta sostituendo i pomodori con le fragole.

Gli ingredienti sono davvero pochi e molto gustosi, come il formaggio greco, i pomodorini e naturalmente la pasta.

Gli ingredienti della “Baked feta pasta”

pomodorini

spicchio d’aglio intero

formaggio feta

pasta

origano

olio extravergine d’oliva

sale

Una spettacolare e semplicissima pasta al forno che sta spopolando su TikTok

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo una pentola con l’acqua e portarla ad ebollizione per poter poi versare il quantitativo di pasta, salarla e scolarla al dente.

Nel frattempo preparare il condimento prendendo i pomodorini, lavandoli con cura ed asciugandoli. Prendere un tegamino da forno e aggiungere l’olio di oliva con i pomodorini interi, un pizzico di sale e la feta. Lasciar cuocere gli ingredienti per qualche minuto insieme ad uno spicchio d’aglio intero e versare un pizzico di origano in forno a 220°C.

Quando il condimento sarà pronto, girare con un mestolo per creare una deliziosa cremina e versare la pasta scolata precedentemente ed inserirla nel tegamino. Girare per bene la pasta con il condimento e lasciare insaporire giusto qualche minuto in forno.

Non bisognerà aggiungere del sale in quanto la feta è già un formaggio abbastanza salato. Inoltre se è necessario se il condimento risulterà troppo cremoso, si potrà aggiungere un mestolo d’acqua di cottura per gustarla al meglio.

La pasta è un trionfo di sapore ed è perfetta per delle preparazioni lampo e ricche di novità.