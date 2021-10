Il mondo della gioielleria sta rispolverando pian piano tanti trend passati, che riportano indietro nel tempo piacevolmente chiunque.

Dopo i famosissimi gioielli candies che hanno spopolato quest’estate, illuminando di gioia e spensieratezza il volto di ogni donna, con brio e leggerezza, adesso tocca a questo girocollo. Un famoso gioiello degli anni ’90 che nessuno immagina che sia tornato di moda nuovamente.

Sono molti i gioielli che stanno tornando alla ribalta dagli anni ’90. Come l’intramontabile girocollo snake piatto, un filo in argento massiccio con motivo a spina di pesce che racchiude sensualità e raffinatezza. Ma questa collana ha fatto impazzire tutti grazie ad una nota serie TV quando la protagonista Carrie Bradshaw l’ha indossata per la prima volta.

Un classico trend nella gioielleria che non passerà mai di moda

Tutte le donne dovrebbero avere una collana con la targhetta come Carrie, la protagonista della serie TV. Un girocollo semplice e personalizzabile, all’apparenza banale e minimal, che incanta tutti.

Questo tipo di collana si può indossare su ogni outfit ed è perfetta per ogni occasione. Semplice in argento, o in oro, pavè o liscia, con lettere o con simboli, o date di nascita, sono il gioiello perfetto per ricordare anche avvenimenti importanti.

Quasi nessuno immagina che questo famoso gioiello anni ’90 sia tornato di moda

Perché non indossare o regalare una collana con la targhetta con la data dell’anniversario di matrimonio? O meglio ancora perché non personalizzare la collana con la targhetta con il nome o solo l’iniziale dei componenti della famiglia alternando dei simboli come ad esempio il cuore?

Sono molte le idee e personalizzazioni che possono essere fatte come ad esempio cambiare il font, quindi corsivo, stampatello e così via. Inoltre perché non aggiungere dei cristalli pavè bianchi o colorati per illuminare la scritta?

Non resta che spolverare la nostra collana anni ’90 dal nostro portagioie con il nostro nome e pulirla immergendola per qualche minuto in acqua calda con il sapone per i piatti. Oppure passare in gioielleria e ordinarne una nuova personalizzata da regalare o da regalarsi.

