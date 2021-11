In questo periodo dell’anno molti di noi hanno notato come il freddo e l’umidità rovinino la nostra pelle. Il vento e il freddo tendono a seccarla e possono danneggiarla a fondo.

Per questi motivi ora più che mai dovremmo nutrire la pelle con delle creme specifiche che proteggano dalla disidratazione. Per fare ciò non è sempre necessario usare prodotti costosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, infatti, spiegheremo perché sembra impossibile eppure questo prodotto che costa circa 2 euro nutre a fondo la pelle di viso e piedi.

La pelle

D’estate dobbiamo proteggere la pelle quotidianamente dai raggi solari con la crema solare adatta per evitare danni alla pelle. Il protettore solare è fondamentale per evitare problemi sia sul breve che sul lungo termine. D’inverno, i raggi solari sono meno intensi e aggressivi, è vero, ma il freddo può danneggiare la pelle ancora di più se non la proteggiamo.

A parte il fatto che anche d’inverno dovremmo indossare quotidianamente un protettore solare, è importante mantenere idratata la pelle. Dobbiamo sempre stendere uno strato di crema per favorire l’idratazione ed evitare le screpolature.

Sembra impossibile eppure questo prodotto che costa circa 2 euro nutre a fondo la pelle di viso e piedi

Il prodotto di cui parliamo oggi è derivato dal petrolio, che è utilizzatissimo per produrre creme e prodotti cosmetici. Si tratta della vaselina, che si presenta come un fluido biancastro e viscoso, semi-solido e molto piacevole al tatto.

La vaselina è in commercio pura in barattoli da 100 grammi e può costare meno di due euro. Possiamo usarla come una qualunque crema, perché ha un potere idratante davvero incredibile. Possiamo spalmarla sul viso per combattere screpolature e secchezza. La vaselina crea una barriera e permette alla pelle di raggiungere la giusta idratazione.

Un altro utilissimo uso di questo prodotto è per ammorbidire i piedi secchi e rovinati. Basterà spalmarne uno strato su tutto il piede e in particolare sui talloni e otterremo dei risultati strabilianti.

Se abbiamo labbra secche e screpolate, possiamo applicare uno strato di vaselina e vedremo che in poche ore avremo labbra perfette.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo spiegato come utilizzare al meglio la vaselina per ottenere piedi morbidi e liscissimi.