Le nostre case pullulano di piccoli e grandi elettrodomestici. Impossibile, ormai, farne almeno!

Una volta fatto l’investimento iniziale, siamo pronti ad ammirare l’elettrodomestico in azione. Che sia una lavatrice o un nuovo forno, l’ultimo modello di lavastoviglie o un frigorifero di design il desiderio è sempre lo stesso: vederlo funzionare alla perfezione il più a lungo possibile.

Ovviamente, sappiamo bene che il tempo e l’utilizzo quotidiano, inevitabilmente, finiscono per usurare e rovinare gli ingranaggi e l’estetica dei prodotti.

Dunque, sarebbe impossibile sperare che durino per sempre. Tuttavia, in pochi sanno che per allungare la vita dei nostri elettrodomestici un segreto c’è!

Ed ecco che come d’incanto non solo lavatrice e lavastoviglie ma anche forno e frigo dureranno di più con questi 4 trucchetti formidabili

Per mantenere i nostri elettrodomestici in salute per più tempo possibile basterebbe concentrarsi su 4 semplici strategie. 4 regole d’oro che permetteranno di risparmiare innanzitutto sui consumi. Poi, anche su eventuali spese tecniche di manutenzione o di acquisto di nuovi elettrodomestici.

Dunque, ecco perché non solo lavatrice e lavastoviglie ma anche forno e frigo dureranno di più con questi 4 trucchetti formidabili.

La lavatrice

Partiamo con la lavatrice. Oggetto indispensabile per un bucato fresco, pulito e profumatissimo in poche mosse. Sfruttata sempre al massimo, la lavatrice ha bisogno di qualche attenzione in più.

Per farla durare di più è necessario pulire il filtro periodicamente. Poi, a fine lavaggio (quasi nessuno lo fa) bisognerebbe sempre asciugare la guarnizione e il cestello con uno straccio.

Altro accorgimento che molti dimenticano è quello di lasciare aperto, a fine lavaggio, l’oblò e il cassetto del detersivo per evitare la formazione di muffa e umidità.

Per preservare la salute della lavatrice ricordarsi sempre di farla andare a pieno carico. In questo modo si evitano possibili sbilanciamenti. Inoltre, meglio evitare giri di centrifuga oltre ai 1.200 al minuto.

Attenzione anche a quest’errore banale ma che in molti commettono perché potrebbe rovinare per sempre la lavatrice.

La lavastoviglie

La seconda strategia formidabile riguarda la lavastoviglie. Un vero alleato in cucina. Per allungarle la vita bisognerà fare attenzione alla pulizia del filtro. Strofinare con delicatezza con uno spazzolino, sotto acqua corrente. Per mantenere la lavastoviglie sempre profumata e lucida si consiglia di porre mezzo limone nel cestello superiore. Lasciarlo lì per almeno 3 lavaggi e poi sostituirlo con un altro mezzo limone.

Il forno e il forno a microonde

Attenzione all’abuso dei detersivi e degli sgrassanti chimici. Adatti sì a eliminare lo sporco, ma talvolta anche corrosivi. Inoltre, se non sciacquati bene anche potenzialmente tossici.

Per avere sempre un forno come nuovo si consiglia dunque, di eliminare ogni residuo di detersivo o solvente. Ottime queste 5 soluzioni per pulire il forno in 5 minuti.

Inoltre, per chi non riesce mai a pulire il vetro doppio del forno, ecco questo trucchetto utile e veloce.

Il frigorifero

Per far durare più a lungo il frigorifero di casa si consiglia di pulire periodicamente l’estero con uno straccio imbevuto di acqua tiepida e bicarbonato. Eliminare subito brina e ghiaccio che sono i nemici di ogni frigorifero. Entrambi, infatti, impediscono la regolare circolazione del freddo.