L’abito non è solo esteriorità, ma un modo di sentirsi e mostrarsi al mondo.

Un abbigliamento curato e studiato accresce il fascino di ogni donna facendola sentire estremamente sicura di sé. Importante dunque indossare sempre le cose giuste e al momento giusto, ma soprattutto sapersene servire per valorizzare ed esaltare la propria persona.

Le mode vanno e vengono, ma alcune fanno ritorno o addirittura non passano mai. Infatti, torna di moda questo caldo e versatile maglione in 5 diversi abbinamenti super chic anche dopo i 50.

Un capo elegante e intramontabile

L’eleganza è un valore senza tempo e senza età. Si può essere estremamente eleganti anche con un look semplice, anzi talvolta anche di più. Basta sapere cosa indossare e come.

Vi sono abbigliamenti che nella loro sobrietà danno sempre un tocco di uno charme senza tempo. È il caso di un maglione che ora è nuovamente in voga e che tutte abbiamo nell’armadio. È pratico ma allo stesso tempo sofisticato.

Stiamo parlando del classico dolcevita nero. Un maglione più o meno doppio, caratterizzato da un caldo collo alto rivoltato.

Il dolcevita sottolinea dolcemente le forme e il nero le assottiglia. Insomma, due effetti prodigiosi in un unico capo e che ben si adattano alle donne di ogni età.

Un buon gusto dal sapore classico che si arricchisce ulteriormente degli spunti visti sulle passerelle e dai vip.

Torna di moda questo caldo e versatile maglione in 5 diversi abbinamenti super chic anche dopo i 50

Il dolcevita nera è un maglione dal carattere immortale, da solo ma anche in combinazione con altri capi. Sono 5 gli abbinamenti che stanno spopolando per quest’autunno e per il prossimo inverno. Lasciamoci dunque ispirare da questi consigli di stile che sono a metà tra un fascino misterioso e retrò da intellettuale e un look moderno.

Iconico e attuale indossato sotto la giacca del tailleur. Un abbigliamento formale ma anche molto sexy. Possiamo poi completare il look con un orologio dello splendido colore ora di tendenza.

Più casual, ma non meno riuscito, accompagnato a un bel cappotto aperto, come quelli visti in un precedente articolo e a prezzi abbordabili.

Ovviamente, invece della giacca e del cappotto, anche abbinato a un caldo cardigan sarà il top. Si consiglia di giocare però sulle lunghezze, uno più lungo, infatti, darà maggiore movimento alla figura.

Molto meno scontato il dolcevita nero nelle altre due proposte. La prima infatti prevede di portarlo sotto la camicia. Larga o stretta, aperta o chiusa, anche in questa modalità sta andando davvero forte.

L’ultimo abbinamento ci sarà particolarmente gradito poiché ci consente di riportare fuori dall’armadio dei capi che abbiamo salutato a malincuore. Stiamo parlando dei mini abiti leggeri e a fantasia. Con bretelle, maniche corte, con scollo a v, stanno perfettamente sopra il nostro dolcevita. Unica accortezza è giocare alla perfezione con i colori e i contrasti, evitiamo dunque abiti monocromatici di tonalità forti e che stonano.

Il dolcevita nero è insomma un maglione che sa mettere in luce con classe le donne di qualunque età.

Subito gambe più snelle e affusolate con i giusti trucchetti di stile più gli errori da evitare