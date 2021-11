Ogni donna ci tiene a presentarsi al massimo, a prescindere dall’occasione. Sentirsi e vedersi belle indubbiamente infonde uno stato di benessere. Non è una scelta nei confronti degli altri, quanto per sé stesse.

C’è da dire, infatti, che molto spesso l’occhio più critico e severo sull’estetica personale è proprio il nostro. Notiamo anche difetti che per gli altri potrebbero essere sì e no percepibili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Poiché è importante trovare armonica la propria immagine, possiamo anche imparare a camuffare quelli che sono i punti che meno gradiamo.

Subito gambe più snelle e affusolate con i giusti trucchetti di stile più gli errori da evitare

Molte sono le donne che si lamentano delle proprie gambe. Bombardate da immagini di gambe sottili e lunghissime, una gamba un po’ più grossa per tante diventa un difetto con cui è difficile convivere.

Ovviamente dovremmo riuscire ad accettarci così come siamo, ma se qualche escamotage può tornarci utile per farci meglio digerire un nostro punto critico, ben venga.

Se troviamo le nostre gambe un po’ tozze, basterà adattare un abbigliamento che non faccia risaltare tale caratteristica e che dia piuttosto l’impressione contraria.

Prima di tutto possiamo cercare di distoglierne l’attenzione. Magari puntiamo sul décolleté, il collo o le spalle, parti certo non meno seducenti. Lo si può fare con una bella scollatura o con qualche gioiello sofisticato e glam ora tanto di moda. O con qualunque altro dettaglio conduca lo sguardo altrove.

Un’idea per farle sembrare meno grosse, inoltre, potrebbero essere anche maglie o camicie abbastanza lunghe da coprire parte della coscia. Particolarmente indicate soprattutto qualora fosse proprio quella la parte che ci crea problemi.

Cosa indossare e cosa non indossare

Se vogliamo dare l’impressione che le nostre gambe siano più magre, più che seguire le mode dobbiamo optare per ciò che ci consente di ottenere questo risultato. Quindi vietati assolutamente leggins e pantaloni fascianti, inclusi i jeans skinny.

Optiamo piuttosto per pantaloni dritti e più larghi, come i modelli boyfriend, a palazzo o a culotte. Anche quelli un po’ a zampa, come i bootcut, sarebbero perfetti.

Scegliamoli in tonalità scure che tendono a snellire maggiormente e a mettere meno in evidenza le forme. Per lo stesso motivo, ovviamente, anche fantasie o decorazioni non concorrerebbero al nostro scopo. Un’eccezione possono essere però le linee verticali, poiché tendono ad allungare.

Anche per quanto concerne le gonne, vi sono furbi accorgimenti da adottare. Sarebbero da preferire le gonne lunghe o quelle a campana. Modelli corti a tubino invece metterebbero in evidenza lo spessore della gamba, così come le parigine, seppure tra le calde soluzioni per indossare la gonna. Allo stesso modo, anche gli stivali alti fino al ginocchio stringerebbero la gamba facendola perfino apparire più grande di quanto sia.

Subito gambe più snelle e affusolate con i giusti trucchetti di stile più gli errori da evitare. Piccoli stratagemmi da far propri e che ci faranno apparire e sentire meglio davanti al più severo degli specchi.

Approfondimento

Basta pacchiani abbinamenti di colore nell’outfit con questo infallibile metodo degno dei più grandi stilisti