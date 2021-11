Molti accessori che indossiamo ogni giorno, oltre ad avere uno scopo pratico, arricchiscono anche l’estetica del nostro look. Materiali, modelli e colori di ciò che portiamo non sono mai pura casualità.

Sono una scelta ben precisa di gusto e di stile, sui quali ci piace si posino gli occhi altrui. Sollevare ammirazione e complimenti, d’altronde, piace a tutte. Un oggetto che riesce a imporsi all’attenzione in questo modo ci fa sentire più cariche. Per questo è importante tenere il passo con ciò che è più in voga e ricercato.

Tra i tanti gioielli che indossiamo, un intramontabile è l’orologio da polso. Un campo, questo, in cui la moda continua a sbizzarrirsi fornendo proposte di impeccabile eleganza.

Infatti, è davvero splendido questo colore di tendenza per gli orologi che sta spopolando tra le donne di gran classe.

Quali orologi vanno di moda

Quest’autunno tornano di moda gioielli sofisticati ed estremamente glam che convivono accanto a quelli più semplici e lineari. La moda orologi è una perfetta sintesi di queste due tendenze.

I modelli che fanno la loro comparsa sulle passerelle e nelle vetrine delle gioiellerie, sono perlopiù minimal. Linee dritte ma armoniche e delicate, poco ingombranti e che non appesantiscono il polso. Lo slanciano ed esaltano con un impatto che risulta tuttavia discreto.

Vi sono orologi molto accurati ma essenziali e in alcuni casi unisex. Dall’altra parte, ve ne sono anche di maggiormente lavorati e adorni. Come quelli a bracciale o altri riccamente decorati con pietre e forme.

I quadranti li troviamo sia di forma quadrata che tonda, ma è quest’ultima ad andare per la maggiore al momento.

Tra le diverse correnti, però, si nota una tendenza particolare e non totalmente nuova. Infatti, già presente nell’anno appena trascorso, torna predominante quest’autunno.

Ci stiamo riferendo a un colore rilassante e che ci conduce vicino alla natura, il verde.

È lui il protagonista indiscusso della scena orologi con le sue diverse sfumature. Salvia, smeraldo, bottiglia, militare, acqua, acido e chi più ne ha ne metta.

Sono questi i fantastici colori dei quadranti di questa stagione. Abbinati a cinturini metallici dorati e argentati che lo fanno risaltare in modo vivido.

In altri casi però il verde non si accontenta e monopolizza interamente l’orologio, colorando anche il cinturino. Questo può essere della medesima tonalità o di una differente e contrastante.

Il verde è un colore classico ma di spiccato carattere, soprattutto sa declinarsi in un modo sobrio che risulta comunque audace senza essere chiassoso.

Non può sorprendere dunque che diventi sinonimo di signorilità e buongusto indossato al polso. Una scelta consona per la donna che si distingue e si fa notare in qualunque situazione per il proprio stile raffinato.

