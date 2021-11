Non appena si abbassano le temperature e iniziamo ad indossare maglioni e cappotti pesanti, il freddo colpisce le poche parti scoperte, in particolare le labbra. La nostra bocca è molto delicata e anche se la bagniamo abitualmente con la saliva, non sarà mai abbastanza idratata.

Tutti possono avere labbra belle, seducenti e a prova di bacio tutto l’anno. Così come in estate, le labbra hanno bisogno di essere riparate dal sole e dal caldo e anche in inverno bisognerà fare i conti con il freddo. Con questi semplici trucchetti fai da te e a costo zero, si potrà dire addio a labbra secche e screpolate dal freddo.

Idratarle non sempre basta

Non bisogna mai arrivare al punto in cui le labbra bruciano e si spaccano a causa del freddo tagliente invernale. Proprio in questo periodo bisognerà giocare d’anticipo ed avere delle buone abitudini e prodotti per proteggerle.

Il balsamo o comunemente chiamato lip balm, dovrà essere sempre nella nostra borsetta da applicare sulle labbra ogni volta che lo riterremo opportuno, anche come base del rossetto. Questo balsamo è un prodotto che ha lo scopo di proteggere le labbra, idratandole e formando un film sottile.

Quando le labbra saranno ben idratate e sane, probabilmente sarà arrivato il momento di uno scrub per eliminare le cellule morte. In questo modo si prepara la pelle a ricevere balsami o altri trattamenti per idratare e proteggere le labbra. Si potrà applicare un miscuglio di miele e zucchero di canna in parti uguali e massaggiare con i polpastrelli.

In pochi sanno che si potrebbe dire addio a labbra secche e screpolate dal freddo con questi semplici trucchetti

Dopo aver applicato lo scrub, non resta altro che idratare a fondo le labbra con degli ingredienti naturali. Uno dei migliori alleati da sempre è l’olio d’oliva. Usato sin dagli antichi è un perfetto emolliente naturale molto facile da reperire. Si potrà picchiettare qualche gocciolina con il polpastrello e farlo penetrare delicatamente.

Se le labbra sono screpolate, doloranti e con dei tagli, si potrà applicare un po’ di miele che dovrà essere lasciato in posa per almeno 10 minuti. Il miele ha un’azione riparatrice ed anti infiammatoria e con questo trattamento naturale si potranno vedere da subito dei risultati.

Il burro di Karitè è da sempre utilizzato nella cosmesi per il suo potere lenitivo ed idratante. Ottimo non solo per correre ai ripari per labbra secche, ma anche eccezionale dopo aver fatto la ceretta e in generale per la pelle secca.

