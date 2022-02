Siamo quasi arrivati agli sgoccioli dell’inverno e tra pochissimi giorni saremo impegnati con il primo cambio dell’armadio. È finalmente arrivato il momento di tirare fuori i nostri cappotti primaverili. Se non sappiamo quale scegliere per apparire al top, facciamoci aiutare dai grandi stilisti. Per i primi caldi dell’anno è in arrivo un graditissimo ritorno. Le passerelle sono state chiare al riguardo, perché torna di moda per la primavera 2022 questo cappotto classicissimo e intramontabile. Tra poco vedremo di cosa si tratta e saremo felici di scoprire che quasi sicuramente ne abbiamo uno. Indossiamolo con l’outfit giusto e ci sentiremo giovani come non mai.

Il ritorno del trench coat è il trend della prossima primavera

Tutti ci siamo innamorati del trench indossato da Humprey Bogart in Casablanca. Oppure di quello vestito con classe immortale da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Molto probabilmente lo abbiamo acquistato tanto tempo fa per sentirci come i nostri eroi cinematografici. Ebbene, è giunto il momento di tirarlo fuori dall’armadio in vista dell’arrivo della primavera.

La conferma ce la danno le ultime sfilate. Grandi nomi della moda come Max Mara, Prada e Bottega Veneta hanno portato in passerella la propria personale visione del trench. E l’hanno fatto senza stravolgere il disegno classico, che ha fatto innamorare milioni e milioni di persone in tutto il Mondo.

Quindi, rispolveriamo i nostri amati trench e prepariamoci. Se impariamo ad abbinarli nel modo giusto, tutti si fermeranno a guardarci.

Torna di moda per la primavera 2022 questo cappotto che sicuramente abbiamo in armadio e che ci farà apparire giovani anche a 60 anni

Se siamo tra i fortunati possessori di un classico trench a 6 bottoni, l’abbinamento è semplicissimo. Jeans chiari se il cappotto ha una tonalità scura e borsa grande a tracolla. Con il trench chiaro invertiamo le scelte e puntiamo su jeans scuri o neri.

Un altro must have per la stagione è il trench doppio petto con cintura in vita. In questo caso, possiamo dare grande spazio alla fantasia. Possiamo optare per un pantalone scuro, sull’accoppiata gonna-stivali e sul solito jeans. In ogni caso appariremo eleganti e ricercate.

In questa primavera torneranno di moda anche due colori decisamente vintage: il beige e il grigio. Se abbiamo un trench in queste due tonalità, l’abbinamento è quasi obbligato. Gonna sotto il ginocchio, stivale e maglione girocollo in cotone. Diventeremo i simboli di un’eleganza che ha superato la prova del tempo.

