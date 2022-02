Tutti a volte vorremmo curiosare sul profilo Instagram di qualcuno senza farci notare. Forse siamo curiosi di vedere cosa sta facendo il nostro ex, o la nostra nuova fiamma, o non vogliamo che qualcuno sappia che siamo ancora svegli a quest’ora. Sfortunatamente per gli spioni, però, se guardiamo le storie di qualcuno, questo qualcuno probabilmente lo verrà a sapere. Instagram ci permette infatti di vedere chi ha visualizzato le nostre storie, cioè quei post temporanei che spariscono dopo 24 ore. Quindi come vedere le storie di qualcuno senza farsi beccare? La soluzione esiste ed è molto semplice. Anzi, ci sono due soluzioni. Se proprio non riusciamo a resistere alla curiosità, proviamo queste tecniche.

Lasciamo perdere siti, estensioni e app esterne poco sicure

Se abbiamo già fatto qualche ricerca in proposito, probabilmente sappiamo che esistono dei siti, delle estensioni e addirittura delle app, che promettono di farci visualizzare le storie di qualcuno in anonimato. Meglio però non fidarsi troppo, perché molti di questi servizi hanno il principale scopo di sottrarre i nostri dati. Se li utilizziamo, ci esponiamo al rischio di un attacco hacker. Ma quindi come fare? La soluzione c’è.

Ecco due trucchi definitivi per vedere le storie su Instagram in completo anonimato senza installare estensioni o usare altri siti

È possibile vedere le storie su Instagram di qualcuno in maniera anonima e senza usare nessun programma o estensione losca e poco affidabile. Oggi suggeriamo due modi semplicissimi per spiare le storie senza farsi beccare.

Blocchiamo temporaneamente la persona subito dopo aver visto la storia

Il primo metodo consiste nel bloccare l’utente che vogliamo spiare appena dopo aver visto la sua storia. In questo modo non compariremo nell’elenco delle persone che l’hanno visualizzata. Ma niente paura, non è nulla di definitivo. Sblocchiamo nuovamente il profilo quando sappiamo che la storia è ormai scaduta, così la persona non saprà mai che l’abbiamo visualizzata.

Creiamo un profilo secondario realistico con gli interessi della persona

Il secondo metodo è il più classico, ma anche il più intuitivo: creiamo un profilo falso. Ma attenzione però, dobbiamo metterci un po’ di impegno. Se chiediamo l’amicizia di qualcuno con un profilo palesemente falso, che non segue nessuno, senza follower e senza contenuti, ovviamente non avremo successo. Dobbiamo creare un profilo falso realistico. Scegliamo come tema qualcosa che piace alla persona che vogliamo spiare. Se gli interessano le automobili, creiamo un profilo con foto di automobili, se gli piace cucinare, creiamo un profilo pieno di foto di piatti succulenti. Solo così potremo avere accesso alle storie della persona che ci interessa rimanendo anonimi. Ecco quindi due trucchi definitivi per vedere le storie e non farci scoprire su Instagram.

