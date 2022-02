L’inverno non durerà ancora molto. Godiamoci l’ultimo periodo di freddo, se vogliamo andiamo a sciare, e poi lasciamo spazio alla primavera e all’estate. E possiamo, dunque, dare il benvenuto ad abiti e scarpe leggeri. C’è ancora tempo e, quindi, possiamo riflettere bene su cosa acquistare per essere alla moda, o su cosa prendere dall’armadio e rispolverare. Perché, molte volte, determinati capi di tendenza già li possediamo nel nostro armadio, ma semplicemente ce ne dimentichiamo.

Inverno stivali e per la primavera estate?

Per l’inverno, abbiamo visto come sono spopolati gli stivali. Sono andati di moda quelli alti, ma soprattutto quelli combat che arrivano leggermente sopra la caviglia. I must have di stagione sono stati quelli di Prada e Bottega Veneta. Stivali sicuramente di qualità, che andranno benissimo anche per la prossima stagione invernale, ma che dobbiamo accantonare per la primavera estate 2022.

Per la nuova stagione le scarpe devono essere leggere, comode e ovviamente belle. Durante questi mesi, uno cammina di più e, quindi, devono essere scarpe che si indossano facilmente e senza problemi. Il caldo inizia a far sudare i piedi, per cui evitiamo scarpe invernali, altrimenti il piede puzza.

Comode, da sogno e alla moda sono queste le scarpe della primavera estate 2022 da indossare subito

Quali sono, allora, le scarpe che devono essere indossate la prossima stagione? Sono delle scarpe veramente alla moda, hanno un leggero tacco, ma super comodo perché non è alto. Lasciano respirare il piede, sono eleganti e, quindi, si possono mettere anche al lavoro. Spesso, infatti, nel luogo in cui si lavora, si evita di andare con i sandali perché si vedono le dita dei piedi. Queste scarpe, invece, sono perfette.

Stiamo parlando delle slingback mocassin. Queste sono, in realtà, la fusione di due scarpe diverse. Infatti, la parte anteriore è quella di un mocassino o, comunque, simile e quindi chiusa. Mentre la parte posteriore è aperta e chiusa da un cinturino. Dunque, comode, da sogno e alla moda sono queste le scarpe da sfoggiare per le strade della nostra città.

In commercio possiamo trovare tantissime proposte. Come quelle di Gucci, che presentano un tacco bello largo e comodo e sulla parte davanti l’iconico Horsebit della maison. Anche Prada ha la sua proposta, che diventa leggermente puffy. Il brand, per la sua proposta, pone sulla parte anteriore della scarpe l’iconico logo triangolare. In arancio, azzurro o vaniglia è, invece, la scarpa di SportMax in vernice liscia, con la tipica punta da mocassino.

