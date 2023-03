Togliere le incrostazioni dagli scaffali del frigorifero non sarà più un problema con questo metodo

Lo sai che è importante pulire il frigorifero per togliere i germi e batteri? Ecco come bisognerebbe fare.

Quando facciamo la spesa torniamo a casa e nella fretta sistemiamo tutto in frigorifero come capita, senza seguire un senso logico. La verità è che un senso logico nel sistemare la spesa c’è e ci dovrebbe essere. Prima però di passare a questo aspetto, è importante sapere anche come pulirlo. Infatti non solo il forno va pulito correttamente ma anche il frigorifero, in quanto si possono accumulare germi e batteri.

Cosa si utilizza per fare la pulizia

I prodotti che si possono usare sono differenti. Li possiamo trovare sia al supermercato che produrli noi a casa. Quando facciamo la pulizia del frigorifero è necessario andare prima di tutto a staccare la corrente, per sicurezza. Leviamo via tutta la roba che c’è al suo interno. I ripiani e i cassetti potrebbero essere messi in lavastoviglie, e lavati con il classico detersivo. Per la pulizia manuale dei ripiani e dei cassetti basterà utilizzare acqua e aceto oppure acqua e bicarbonato. Ciò che ci servirà in questo caso sono una bacinella, una spugnetta e un panno per ripulire bene.

I metodi casalinghi

Abbiamo detto che possiamo utilizzare il classico detersivo e andrà poi risciacquato con molta cura. Le altre alternative sono:

l’aceto , viene utilizzato per eliminare batteri ma non solo, va a sgrassare perfettamente le pareti incrostate. Va asciugato correttamente altrimenti si formerà muffa;

, viene utilizzato per eliminare batteri ma non solo, va a sgrassare perfettamente le pareti incrostate. Va asciugato correttamente altrimenti si formerà muffa; il limone, possedendo acido citrico è un potente disinfettate naturale;

possedendo acido citrico è un potente disinfettate naturale; il riso , potrebbe essere strofinato contro le pareti per rimuovere le incrostazioni. Si risciacqua e andranno via anche i cattivi odori;

, potrebbe essere strofinato contro le pareti per rimuovere le incrostazioni. Si risciacqua e andranno via anche i cattivi odori; Il sale, si crea una miscela di acqua e sale e questa andrà a rimuovere a fondo la sporcizia accumulata.

Togliere le incrostazioni dagli scaffali del frigorifero non sarà più un problema e come sistemare la spesa

Quelli che abbiamo appena visto sono alcuni metodi molto efficaci affinché il frigorifero sia sempre brillante e pulito. Come abbiamo detto prima è necessario anche saper sistemare la spesa nei vari reparti.

Perché è importante?

È importante in quanto in base ai ripiani va a cambiare la temperatura. Nei ripiani più bassi la temperatura è più fredda, mentre man mano che si sale la temperatura sale di conseguenza. Dunque nei ripiani alti andranno messi cibi che sono già cotti e che vanno consumati in poco tempo. In quelli centrali possiamo andare a mettere latticini, uova, salumi e prodotti a base di creme. Nei cassetti mettiamo la frutta e la verdura, in modo che restino coperti. Negli spazi dello sportello, che hanno anche una temperatura bassa, possiamo mettere il burro e le bevande. Ovviamente quando sistemiamo la roba nel frigorifero è necessario non andare a sovraccaricare. La conseguenza sarebbe una difficile distribuzione dell’aria fresca. Abbiamo visto quindi come togliere le incrostazioni dagli scaffali del frigorifero ma non solo, anche come sistemare la spesa una volta tornati a casa.